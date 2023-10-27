https://sputnik-georgia.ru/20231027/prezident-gruzii-mozhet-podat-v-otstavku-dlya-uchastiya-v-vyborakh--oppozitsioner-283707952.html

Президент Грузии может подать в отставку для участия в выборах – оппозиционер

Президент Грузии может подать в отставку для участия в выборах – оппозиционер

Зурабишвили должна быть президентом Грузии до конца осени 2024 года 27.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-27T11:11+0400

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ираклий кобахидзе

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили может уйти в отставку и принять участие в предстоящих парламентских выборах 2024 года, заявила оппозиционный депутат парламента Грузии Тамар Кордзая. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Зурабишвили вместе с бывшим Народным защитником Нино Ломджария и экс-премьером, лидером оппозиционной партии "За Грузию" Георгием Гахария планируют создать политическую партию к предстоящим парламентским выборам, которые пройдут в стране осенью 2024 года. Кроме того, депутат рассказала о встречах Зурабишвили с оппозицией, дипломатами и представителями гражданского общества. "Президент постоянно стремится сделать все для европейской интеграции. Наши встречи всегда направлены на это. Саломе Зурабишвили всегда пытается обосновать свое решение", – отметила Кордзая.Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Ее преемника будет выбирать уже избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5% барьер в октябре будущего года на парламентских выборах. Президент Грузии, экс-премьер и экс-омбудсмен создают партию к выборам – Кобахидзе>>Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции. На прошлой неделе правящей партии не удалось собрать достаточного числа голосов для поддержки процедуры импичмента, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение президентом Конституции Грузии из-за зарубежных поездок. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили больше не президент Грузии, а президент "Нацдвижения". По его словам, Зурабишвили будет президентом лишь формально. Выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили , тамар кордзая, ираклий кобахидзе, единое национальное движение