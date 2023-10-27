https://sputnik-georgia.ru/20231027/prioritety-razvitiya-gruzii-dlya-rosta-ekonomiki---chto-obsuzhdali-na-forume-v-tbilisi-283700878.html

Приоритеты развития Грузии для роста экономики – что обсуждали на форуме в Тбилиси

Приоритеты развития Грузии для роста экономики – что обсуждали на форуме в Тбилиси

Все страны, связанные со "Средним коридором", заявили о своем желании преодолеть проблемы, связанные с проектом, заявил вице-премьер 27.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-27T07:01+0400

2023-10-27T07:01+0400

2023-10-27T09:54+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Развитие транспортных и дорожных связей является приоритетом для властей Грузии, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на "Тбилисском форуме Шелкового пути". Форум проходит в Тбилисском государственном театре оперы и балета. В нем принимают участие около двух тысяч гостей почти из 63 стран мира, в том числе премьеры Армении, Азербайджана и Черногории. Мероприятие открыл премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. Особо министр отметил значение Среднего коридора. "Мы сотрудничаем и участвуем в масштабных международных проектах, а также сотрудничаем в такой инициативе, как Средний коридор. В ноябре прошлого года в Актау страны Среднего коридора подписали план действий по началу работы и теперь у нас пять лет, чтобы улучшить инфраструктуру, сотрудничество, политику, законодательную базу и т. д. Еще необходимо координировать действия, и действия, чтобы все было надежно, привлекательно, прозрачно на международном уровне", – сказал Давиташвили. Грузия и Азербайджан первыми поддержали концепцию "Великого шелкового пути" – Асадов >>Министр подчеркнул, что все страны, связанные со "Средним коридором", заявили о своем желании преодолеть проблемы, связанные с проектом. "Мы уверены, что это будет очень эффективный маршрут", – сказал Леван Давиташвили. Средний коридор (Транскаспийский транспортный маршрут) был создан в феврале 2014 года и проходит через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Актуальность он приобрел на фоне конфликта на Украине и поиска новых путей для непрерывной цепи поставок из Азии в Европу. Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, азербайджан, турция, казахстан, леван давиташвили