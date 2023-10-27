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Путин провел встречу со специалистами ракетно-космической отрасли – видео
Путин провел встречу со специалистами ракетно-космической отрасли – видео
Президент России Владимир Путин обсудил с молодыми учеными и специалистами ракетно-космической отрасли перспективы российской космонавтики 27.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-27T16:03+0400
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Владимир Путин провел встречу с молодыми учеными и специалистами космической отрасли в ПАО РКК "Энергия" имени Сергея Королева. Президент РФ отметил, что жизнь человечества скоро станет невозможной без развития этой сферы. По его словам, от этого зависит само существование отдельных стран, их статус на мировой арене и качество развития. Глава государства добавил, что "все это становится все интереснее и интереснее, масштабнее, все более захватывает".
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видео, мультимедиа, россия, владимир путин, роскосмос, ученые, видео
видео, мультимедиа, россия, владимир путин, роскосмос, ученые, видео

Путин провел встречу со специалистами ракетно-космической отрасли – видео

16:03 27.10.2023 (обновлено: 16:05 27.10.2023)
© video: Sputnik /
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Президент России Владимир Путин обсудил с молодыми учеными и специалистами ракетно-космической отрасли перспективы российской космонавтики
Владимир Путин провел встречу с молодыми учеными и специалистами космической отрасли в ПАО РКК "Энергия" имени Сергея Королева. Президент РФ отметил, что жизнь человечества скоро станет невозможной без развития этой сферы. По его словам, от этого зависит само существование отдельных стран, их статус на мировой арене и качество развития. Глава государства добавил, что "все это становится все интереснее и интереснее, масштабнее, все более захватывает".
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