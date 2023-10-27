https://sputnik-georgia.ru/20231027/red-wings-zapuskaet-pryamye-perelety-iz-kazani-v-tbilisi-i-kutaisi-283712142.html

Red Wings запускает прямые перелеты из Казани в Тбилиси и Кутаиси

Red Wings запускает прямые перелеты из Казани в Тбилиси и Кутаиси

Рейсы будут выполняться по два раза в неделю 27.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Российская авиакомпания Red Wings 15 ноября запускает прямые авиарейсы по маршруту Казань-Тбилиси, согласно данным на сайте перевозчика.Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по средам и пятницам. Вылет из Казани в 09:55, прилет в Тбилиси – 13:00. Вылет из Тбилиси в 13:50, прилет в Казань – 15:45. В обоих случаях указано местное время.Кроме того, с 3 декабря два раза в неделю (по вторникам и воскресеньям) будут выполняться рейсы по маршруту Казань-Кутаиси-Казань. Вылет из Казани в 14:40, прилет в Кутаиси – 18:45. Вылет из Кутаиси в 10:40, прилет в Казань – 13:00. В обоих случаях указано местное время.Прямой авиарейс в Тбилиси запустят из Челябинска>>В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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