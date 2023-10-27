https://sputnik-georgia.ru/20231027/rol-gruzii-napravlena-na-dostizhenie-mira-mezhdu-armeniey-i-azerbaydzhanom--deputat-283711460.html

Роль Грузии направлена на достижение мира между Арменией и Азербайджаном – депутат

Роль Грузии направлена на достижение мира между Арменией и Азербайджаном – депутат

Грузия играет особую роль в контексте безопасности региона, считают представители власти 27.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-27T13:37+0400

2023-10-27T13:37+0400

2023-10-27T15:04+0400

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армения

тбилисский форум шелкового пути

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Роль Грузии направлена на обеспечение мира в регионе и на скорейшее достижение соглашения между Арменией и Азербайджаном, заявила председатель комитета по европейской интеграции парламента Грузии Мака Бочоришвили. После событий в Карабахе премьеры Азербайджана Али Асадов и Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии. Аудиенция в неформальной обстановке прошла накануне под руководством премьера Грузии Ираклия Гарибашвили. Асадов и Пашинян находится в Грузии в рамках "Тбилисского форума Шелкового пути", который проходит 26-27 октября, в котором участвуют до 2 тысяч гостей из порядка 60 стран мира. Как отметила Бочоришвили, в принципе форум Шелкового пути посвящен роли региона на мировой арене. В свою очередь депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Чиковани, комментируя встречу премьеров двух стран, отметил ее актуальность, и заявил, что Гарибашвили четко продемонстрировал существенное значение, которое Грузия имеет в регионе. Грузия показала, что способна быть эффективным посредником в отношениях между Азербайджаном и Арменией, и при необходимости готова вновь включиться в процесс, заявил ранее глава грузинского правительства, выступая в парламенте. В июне 2021 года при посредничестве Грузии власти Азербайджана освободили 15 армянских пленных, а Армения передала азербайджанской стороне карты минных полей. Позже премьер Грузии выступил с "Инициативой мирного соседства" – предложил соседям создать региональную платформу неформального диалога. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года. Состоялось несколько раундов переговоров между Степанакертом и Баку по вопросам интеграции региона в состав Азербайджана. Несмотря на это, Карабах покинули более ста тысяч жителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, азербайджан, грузинская мечта - демократическая грузия, никол пашинян, ираклий чиковани, армения, тбилисский форум шелкового пути