https://sputnik-georgia.ru/20231027/russkiy-sled-v-istorii-adzharii--gruzinskaya-npo-vystupaet-s-novoy-initsiativoy-283737305.html

"Русский след" в истории Аджарии – грузинская НПО выступает с новой инициативой

"Русский след" в истории Аджарии – грузинская НПО выступает с новой инициативой

Николоз Мжаванадзе заявил о необходимости увековечить память о российских воинах, погибших за грузинскую землю в борьбе с Османской империей 27.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-27T20:56+0400

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грузия

новости

культура

аджария

михаил саакашвили

тея цулукиани

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Кладбищу российских воинов, погибших на грузинской земле в борьбе с Османской империей в конце 19 века, в аджарском селе Бобоквати нужно присвоить статус Культурного наследия Грузии – с такой инициативой выступил председатель организации "Объединение правозащитников" Николоз Мжаванадзе в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. С 70-х годов XVI века Аджария оказалась в пределах границ Османской империи и на долгое время оторванной от Грузии. Победа России в русско-турецкой войне 1877-1878 годов принесла свободу от турецкого ига как Аджарии, так и Грузии. В 1878 году решением Берлинского конгресса Аджария была передана Российской империи. С 1921 года Аджария находилась в статусе Аджарской АССР на территории Грузии. С обретением Грузии независимости Аджария значится Автономной Республикой в составе Грузии, но с особым государственным статусом. По словам Мжаванадзе, на месте кладбища в Бобоквати вскоре могут появиться гостиница и многоквартирные дома – частная компания уже огородила до 20 га территории, и могилы будут уничтожены. Аналогичные могилы российских воинов находятся также в селах Хуцубани и Цихисдзири Кобулетского района (АР Аджария). По словам Мжаванадзе, часто задается вопрос, что сделала Россия для Грузии, и до молодежи нужно донести правду. Как считает Мжаванадзе, в Грузии не уважают свою историю, так как день осовобождения грузинской земли от Османской империи не только не отмечается, но и в Государственном музее Аджарии нет ни одного экспоната о войне с Османской империи. При этом, по словам Мжаванадзе, все экспонаты из музея исчезли с приходом к власти Михаила Саакашвили. Николоз Мжаванадзе надеется на помощь российской стороны вместе найти выход из этой ситуации – чтобы исторические памятники не были уничтожены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, культура, аджария, михаил саакашвили, тея цулукиани