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"Русский след" в истории Аджарии – грузинская НПО выступает с новой инициативой
"Русский след" в истории Аджарии – грузинская НПО выступает с новой инициативой
Николоз Мжаванадзе заявил о необходимости увековечить память о российских воинах, погибших за грузинскую землю в борьбе с Османской империей 27.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-27T20:56+0400
2023-10-27T20:56+0400
2023-10-27T20:56+0400
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новости
культура
аджария
михаил саакашвили
тея цулукиани
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Кладбищу российских воинов, погибших на грузинской земле в борьбе с Османской империей в конце 19 века, в аджарском селе Бобоквати нужно присвоить статус Культурного наследия Грузии – с такой инициативой выступил председатель организации "Объединение правозащитников" Николоз Мжаванадзе в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. С 70-х годов XVI века Аджария оказалась в пределах границ Османской империи и на долгое время оторванной от Грузии. Победа России в русско-турецкой войне 1877-1878 годов принесла свободу от турецкого ига как Аджарии, так и Грузии. В 1878 году решением Берлинского конгресса Аджария была передана Российской империи. С 1921 года Аджария находилась в статусе Аджарской АССР на территории Грузии. С обретением Грузии независимости Аджария значится Автономной Республикой в составе Грузии, но с особым государственным статусом. По словам Мжаванадзе, на месте кладбища в Бобоквати вскоре могут появиться гостиница и многоквартирные дома – частная компания уже огородила до 20 га территории, и могилы будут уничтожены. Аналогичные могилы российских воинов находятся также в селах Хуцубани и Цихисдзири Кобулетского района (АР Аджария). По словам Мжаванадзе, часто задается вопрос, что сделала Россия для Грузии, и до молодежи нужно донести правду. Как считает Мжаванадзе, в Грузии не уважают свою историю, так как день осовобождения грузинской земли от Османской империи не только не отмечается, но и в Государственном музее Аджарии нет ни одного экспоната о войне с Османской империи. При этом, по словам Мжаванадзе, все экспонаты из музея исчезли с приходом к власти Михаила Саакашвили. Николоз Мжаванадзе надеется на помощь российской стороны вместе найти выход из этой ситуации – чтобы исторические памятники не были уничтожены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, аджария, михаил саакашвили, тея цулукиани
грузия, новости, культура, аджария, михаил саакашвили, тея цулукиани
"Русский след" в истории Аджарии – грузинская НПО выступает с новой инициативой
Николоз Мжаванадзе заявил о необходимости увековечить память о российских воинах, погибших за грузинскую землю в борьбе с Османской империей
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Кладбищу российских воинов, погибших на грузинской земле в борьбе с Османской империей в конце 19 века, в аджарском селе Бобоквати нужно присвоить статус Культурного наследия Грузии – с такой инициативой выступил председатель организации "Объединение правозащитников" Николоз Мжаванадзе в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
С 70-х годов XVI века Аджария оказалась в пределах границ Османской империи и на долгое время оторванной от Грузии. Победа России в русско-турецкой войне 1877-1878 годов принесла свободу от турецкого ига как Аджарии, так и Грузии.
В 1878 году решением Берлинского конгресса Аджария была передана Российской империи. С 1921 года Аджария находилась в статусе Аджарской АССР на территории Грузии. С обретением Грузии независимости Аджария значится Автономной Республикой в составе Грузии, но с особым государственным статусом.
"Почти никто не знает, что в селе Бобоквати Кобулетского района находится кладбище российских воинов. Там покоятся до 4 тысяч российских солдат... Просим власти Грузии присвоить кладбищу статус Памятника культурного наследия", – рассказал Мжаванадзе.
По словам Мжаванадзе, на месте кладбища в Бобоквати вскоре могут появиться гостиница и многоквартирные дома – частная компания уже огородила до 20 га территории, и могилы будут уничтожены.
"Если этому кладбищу будет присвоен статус Памятника культурного наследия, то на этом месте не смогут вести строительство и памятник будет сохранен", – сказал Мжаванадзе.
Аналогичные могилы российских воинов находятся также в селах Хуцубани и Цихисдзири Кобулетского района (АР Аджария).
По словам Мжаванадзе, часто задается вопрос, что сделала Россия для Грузии, и до молодежи нужно донести правду.
"Сколько тысяч российских солдат погибли за территориальную целостность Грузии. Понятно, что мы были в Российской Империи. Ну и что? Это понятно. Но российские солдаты воевали за грузинскую землю", – подчеркнул Мжаванадзе.
Как считает Мжаванадзе, в Грузии не уважают свою историю, так как день осовобождения грузинской земли от Османской империи не только не отмечается, но и в Государственном музее Аджарии нет ни одного экспоната о войне с Османской империи.
"Оказывается, в батумском музее, как заявил нам в письме руководитель Аджарского музея, нет ни одной фотографии освобождения Грузии от Османской Империи. Это, вообще-то, кощунственно. Для Аджарии это святой день", – сказал Мжаванадзе.
При этом, по словам Мжаванадзе, все экспонаты из музея исчезли с приходом к власти Михаила Саакашвили.
"Я очень прошу министра культуры Цулукиани, чтобы она заинтересовалась этим делом – в интернете фотографии есть, а в музее нет", – сказал Мжаванадзе.
Николоз Мжаванадзе надеется на помощь российской стороны вместе найти выход из этой ситуации – чтобы исторические памятники не были уничтожены.