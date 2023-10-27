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Скончался основатель Батумского кинофестиваля BIAFF Георгий Гогиберидзе
Скончался основатель Батумского кинофестиваля BIAFF Георгий Гогиберидзе
Режиссер на протяжение нескольких лет боролся с тяжелой болезнью 27.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-27T12:35+0400
2023-10-27T12:35+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Грузинский режиссер, телеведущий, а также основатель и руководитель Батумского международного фестиваля авторского кино BIAFF Георгий Гогиберидзе скончался в возрасте 49 лет, сообщает Аджарское телевидение. Режиссер на протяжение нескольких лет боролся с тяжелой болезнью. Гогиберидзе с 2006 года являлся директором "Арганского дома художника". Эта организация связана с проведением ряда художественных и культурных проектов в Батуми, в том числе международного кинофестиваля BIAFF, который является одним из главных культурных событий Батуми на протяжении многих лет. Гогиберидзе также был автором и ведущим программы "Белый квадрат" на Аджарском телевидении.Батумский международный фестиваль авторского кино BIAFF появился в 2006 году. Форум фокусируется на новинках независимого кино как в Грузии, так и за ее пределами. В программе кинофорума традиционно два конкурса: национальный и международный.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, аджарское телевидение, батуми
грузия, новости, культура, аджарское телевидение, батуми
Скончался основатель Батумского кинофестиваля BIAFF Георгий Гогиберидзе
Режиссер на протяжение нескольких лет боролся с тяжелой болезнью
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Грузинский режиссер, телеведущий, а также основатель и руководитель Батумского международного фестиваля авторского кино BIAFF Георгий Гогиберидзе скончался в возрасте 49 лет, сообщает Аджарское телевидение.
Режиссер на протяжение нескольких лет боролся с тяжелой болезнью.
Гогиберидзе с 2006 года являлся директором "Арганского дома художника". Эта организация связана с проведением ряда художественных и культурных проектов в Батуми, в том числе международного кинофестиваля BIAFF, который является одним из главных культурных событий Батуми на протяжении многих лет.
Гогиберидзе также был автором и ведущим программы "Белый квадрат" на Аджарском телевидении.
Батумский международный фестиваль авторского кино BIAFF появился в 2006 году. Форум фокусируется на новинках независимого кино как в Грузии, так и за ее пределами. В программе кинофорума традиционно два конкурса: национальный и международный.