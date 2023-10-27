https://sputnik-georgia.ru/20231027/skonchalsya-osnovatel-batumskogo-kinofestivalya-biaff-georgiy-gogiberidze-283709900.html

Скончался основатель Батумского кинофестиваля BIAFF Георгий Гогиберидзе

Скончался основатель Батумского кинофестиваля BIAFF Георгий Гогиберидзе

Режиссер на протяжение нескольких лет боролся с тяжелой болезнью 27.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Грузинский режиссер, телеведущий, а также основатель и руководитель Батумского международного фестиваля авторского кино BIAFF Георгий Гогиберидзе скончался в возрасте 49 лет, сообщает Аджарское телевидение. Режиссер на протяжение нескольких лет боролся с тяжелой болезнью. Гогиберидзе с 2006 года являлся директором "Арганского дома художника". Эта организация связана с проведением ряда художественных и культурных проектов в Батуми, в том числе международного кинофестиваля BIAFF, который является одним из главных культурных событий Батуми на протяжении многих лет. Гогиберидзе также был автором и ведущим программы "Белый квадрат" на Аджарском телевидении.Батумский международный фестиваль авторского кино BIAFF появился в 2006 году. Форум фокусируется на новинках независимого кино как в Грузии, так и за ее пределами. В программе кинофорума традиционно два конкурса: национальный и международный.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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