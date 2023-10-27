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https://sputnik-georgia.ru/20231027/sozdanie-kontenta-s-pomoschyu-ii-v-tbilisi-proshel-master-klass-sputnikpro-283723651.html
Создание контента с помощью ИИ: в Тбилиси прошел мастер-класс SputnikPro
Создание контента с помощью ИИ: в Тбилиси прошел мастер-класс SputnikPro
Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает просветительский проект SputnikPro. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с мероприятия 27.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-27T15:45+0400
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В пятницу, 27 октября, в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия состоялся мастер-класс по созданию контента с помощью искусственного интеллекта.Спикером выступила Начальник управления по производству контента Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова. Она курирует контент агентства Sputnik на всех платформах (сайты, соцсети, мессенджеры), занимается развитием информационной и мультимедийной журналистики. Лауреат премии Медиаменеджер России - 2021.SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 10 000 человек из 80 стран. В Грузии SputnikPro прошел в десятый раз.
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мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, новости грузии в фотографиях, пресс-центр, sputnik, фото, проект sputnikpro в грузии
мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, новости грузии в фотографиях, пресс-центр, sputnik, фото, проект sputnikpro в грузии

Создание контента с помощью ИИ: в Тбилиси прошел мастер-класс SputnikPro

15:45 27.10.2023 (обновлено: 15:55 27.10.2023)
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НовостиTelegram
Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает просветительский проект SputnikPro. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с мероприятия
В пятницу, 27 октября, в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия состоялся мастер-класс по созданию контента с помощью искусственного интеллекта.
Спикером выступила Начальник управления по производству контента Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова. Она курирует контент агентства Sputnik на всех платформах (сайты, соцсети, мессенджеры), занимается развитием информационной и мультимедийной журналистики. Лауреат премии Медиаменеджер России - 2021.
SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 10 000 человек из 80 стран. В Грузии SputnikPro прошел в десятый раз.
© photo: Sputnik / Stringer

В Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия состоялся мастер-класс на тему: ИИ в медиа – как СМИ создавать контент с помощью нейросетей.

В Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия состоялся мастер-класс на тему: ИИ в медиа – как СМИ создавать контент с помощью нейросетей. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

В Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия состоялся мастер-класс на тему: ИИ в медиа – как СМИ создавать контент с помощью нейросетей.

© photo: Sputnik / Stringer

Спикером выступила Начальник управления по производству контента Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова.

Спикером выступила Начальник управления по производству контента Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Спикером выступила Начальник управления по производству контента Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова.

© photo: Sputnik / Stringer

Она рассказала о современных возможностях нейросетей.

Она рассказала о современных возможностях нейросетей. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Она рассказала о современных возможностях нейросетей.

© photo: Sputnik / Stringer

А также о том, как они выступают помощниками в повседневной деятельности журналистов: от написания статей до сложных переводов.

А также о том, как они выступают помощниками в повседневной деятельности журналистов: от написания статей до сложных переводов. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Stringer

А также о том, как они выступают помощниками в повседневной деятельности журналистов: от написания статей до сложных переводов.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники проекта активно взаимодействовали со спикером, задавая разнообразные вопросы.

Участники проекта активно взаимодействовали со спикером, задавая разнообразные вопросы. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Участники проекта активно взаимодействовали со спикером, задавая разнообразные вопросы.

© photo: Sputnik / Stringer

В ходе дискуссии были получены ценные знания и практические советы от спикера.

В ходе дискуссии были получены ценные знания и практические советы от спикера. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

В ходе дискуссии были получены ценные знания и практические советы от спикера.

© photo: Sputnik / Stringer

Присутствующие на мастер-классе остались в восторге, узнав, какие возможности открывают им современные технологии.

Присутствующие на мастер-классе остались в восторге, узнав, какие возможности открывают им современные технологии. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Присутствующие на мастер-классе остались в восторге, узнав, какие возможности открывают им современные технологии.

© photo: Sputnik / Stringer

SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik.

SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik.

© photo: Sputnik / Stringer

Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.

Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.

© photo: Sputnik / Stringer

Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая.

Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая.

© photo: Sputnik / Stringer

Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 10 тысяч человек из 80 стран.

Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 10 тысяч человек из 80 стран. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 10 тысяч человек из 80 стран.

© photo: Sputnik / Stringer

В Грузии SputnikPro прошел в десятый раз.

В Грузии SputnikPro прошел в десятый раз. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

В Грузии SputnikPro прошел в десятый раз.

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