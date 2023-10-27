https://sputnik-georgia.ru/20231027/sozdanie-kontenta-s-pomoschyu-ii-v-tbilisi-proshel-master-klass-sputnikpro-283723651.html

Создание контента с помощью ИИ: в Тбилиси прошел мастер-класс SputnikPro

Создание контента с помощью ИИ: в Тбилиси прошел мастер-класс SputnikPro

Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает просветительский проект SputnikPro. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с мероприятия 27.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-27T15:45+0400

2023-10-27T15:45+0400

2023-10-27T15:55+0400

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В пятницу, 27 октября, в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия состоялся мастер-класс по созданию контента с помощью искусственного интеллекта.Спикером выступила Начальник управления по производству контента Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова. Она курирует контент агентства Sputnik на всех платформах (сайты, соцсети, мессенджеры), занимается развитием информационной и мультимедийной журналистики. Лауреат премии Медиаменеджер России - 2021.SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 10 000 человек из 80 стран. В Грузии SputnikPro прошел в десятый раз.

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2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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