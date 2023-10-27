https://sputnik-georgia.ru/20231027/tsentralnyy-bank-rossii-prodolzhaet-povyshat-klyuchevuyu-stavku-283729026.html
Центральный банк России продолжает повышать ключевую ставку
Центральный банк России продолжает повышать ключевую ставку
Банк России начал повышать ставку с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией 27.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-27T16:28+0400
2023-10-27T16:28+0400
2023-10-27T16:29+0400
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центральный банк росси
ставка рефинансирования
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Совет директоров Банка России в пятницу, 27 октября, принял решение повысить ключевую ставку на 200 базовых пунктов до 15% годовых, говорится в сообщении регулятора.Банк России начал повышать ставку с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией. Тогда ее увеличили на один процентный пункт. Уже в августе на фоне обвала курса рубля этот инструмент подняли на 3,5 процентного пункта, в сентябре добавили еще один – до 13% годовых.В документе отмечается, что инфляционные ожидания в России сохраняются на повышенных уровнях и высокими остаются темпы роста кредитования. Исходя из новых среднесрочных параметров бюджетной политики, снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем ожидалось ранее."В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году", – говорится в заявлении регулятора.Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, отмечает Банк России.Инфляция пока слабо реагировала на ужесточение денежно-кредитной политики: по оценке Минэкономразвития на 23 октября, в годовом выражении она ускорилась до 6,59%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, экономика, россия, центральный банк росси, ставка рефинансирования, инфляция
новости, экономика, россия, центральный банк росси, ставка рефинансирования, инфляция
Центральный банк России продолжает повышать ключевую ставку
16:28 27.10.2023 (обновлено: 16:29 27.10.2023)
Банк России начал повышать ставку с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Совет директоров Банка России в пятницу, 27 октября, принял решение повысить ключевую ставку на 200 базовых пунктов до 15% годовых, говорится в сообщении регулятора.
Банк России начал повышать ставку с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией. Тогда ее увеличили на один процентный пункт. Уже в августе на фоне обвала курса рубля этот инструмент подняли на 3,5 процентного пункта, в сентябре добавили еще один – до 13% годовых.
"Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Устойчивое увеличение внутреннего спроса все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг", – говорится в сообщении.
В документе отмечается, что инфляционные ожидания в России сохраняются на повышенных уровнях и высокими остаются темпы роста кредитования. Исходя из новых среднесрочных параметров бюджетной политики, снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем ожидалось ранее.
"В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году", – говорится в заявлении регулятора.
Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, отмечает Банк России.
Ключевая ставка
– минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.
Инфляция пока слабо реагировала на ужесточение денежно-кредитной политики: по оценке Минэкономразвития на 23 октября, в годовом выражении она ускорилась до 6,59%.