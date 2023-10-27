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В Тбилиси заложили фундамент нового здания азербайджанского драмтеатра
В Тбилиси заложили фундамент нового здания азербайджанского драмтеатра
Старое здание азербайджанского театра находится в аварийном состоянии в связи с чем возникла необходимость строительства нового помещения 27.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-27T23:42+0400
2023-10-27T23:42+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Премьер-министры Грузии и Азербайджана Ираклий Гарибашвили и Али Асадов в пятницу, 27 октября, заложили фундамент нового здания Государственного профессионального азербайджанского драматического театра имени Гейдара Алиева, сообщает пресс-служба ведомства. Старое здание азербайджанского театра находится в аварийном состоянии в связи с чем возникла необходимость строительства нового помещения. Здание появится на улице Вахтанга Горгасали недалеко от посольства Азербайджана в Тбилиси. Площадь участка 2 565 м2. По словам главы правительства, сегодняшний день является доказательством крепкой дружбы и сотрудничества между Грузией и Азербайджаном. Как отметил премьер Грузии, за многолетнюю деятельность театра с большим успехом были поставлены бессмертные произведения классиков грузинской, азербайджанской и мировой литературы. В церемонии заложения приняли участие мэр Тбилиси Каха Каладзе, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, Чрезвычайный и Полномочный Член Грузии в Азербайджанской Республике Зураб Патарадзе и члены правительств двух стран. Тбилисский азербайджанский профессиональный государственный драматический театр был основан в 1872 году и действовал до 1947 года. С 2004 года он носит имя президента Азербайджана, национального лидера Гейдара Алиева.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, азербайджан, ираклий гарибашвили, тбилиси, театр
В Тбилиси заложили фундамент нового здания азербайджанского драмтеатра
23:42 27.10.2023 (обновлено: 00:52 28.10.2023)
Старое здание азербайджанского театра находится в аварийном состоянии в связи с чем возникла необходимость строительства нового помещения
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Премьер-министры Грузии и Азербайджана Ираклий Гарибашвили и Али Асадов в пятницу, 27 октября, заложили фундамент нового здания Государственного профессионального азербайджанского драматического театра имени Гейдара Алиева, сообщает пресс-служба ведомства.
Старое здание азербайджанского театра находится в аварийном состоянии в связи с чем возникла необходимость строительства нового помещения. Здание появится на улице Вахтанга Горгасали недалеко от посольства Азербайджана в Тбилиси. Площадь участка 2 565 м2.
"Я имею честь принять участие в церемонии строительства Государственного театра Азербайджана. Как известно, театр Азербайджана имеет в нашей стране давнюю историю, первый театр был основан в 1872 году, и сегодня мы, все мы, рады тому, что будет заложен фундамент нового современного строительства театра и очень скоро к нашей столице прибавится еще одно замечательное место", - заявил Гарибашвили.
По словам главы правительства, сегодняшний день является доказательством крепкой дружбы и сотрудничества между Грузией и Азербайджаном.
Как отметил премьер Грузии, за многолетнюю деятельность театра с большим успехом были поставлены бессмертные произведения классиков грузинской, азербайджанской и мировой литературы.
"Мы высоко ценим решение о том, что новое здание театра будет построено в важном и красивом уголке города Тбилиси. Надеюсь, что творческий коллектив этого театра правильно воспользуется прекрасными условиями, которые здесь будут созданы, и сыграет активную роль в культурной жизни Тбилиси новыми проектами и спектаклями", - подитожил премьер Асадов.
В церемонии заложения приняли участие мэр Тбилиси Каха Каладзе, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, Чрезвычайный и Полномочный Член Грузии в Азербайджанской Республике Зураб Патарадзе и члены правительств двух стран.
Тбилисский азербайджанский профессиональный государственный драматический театр был основан в 1872 году и действовал до 1947 года. С 2004 года он носит имя президента Азербайджана, национального лидера Гейдара Алиева.