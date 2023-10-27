https://sputnik-georgia.ru/20231027/v-tbilisi-zalozhili-fundament-novogo-zdaniya-azerbaydzhanskogo-dramteatra-283743190.html

В Тбилиси заложили фундамент нового здания азербайджанского драмтеатра

В Тбилиси заложили фундамент нового здания азербайджанского драмтеатра

Старое здание азербайджанского театра находится в аварийном состоянии в связи с чем возникла необходимость строительства нового помещения 27.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Премьер-министры Грузии и Азербайджана Ираклий Гарибашвили и Али Асадов в пятницу, 27 октября, заложили фундамент нового здания Государственного профессионального азербайджанского драматического театра имени Гейдара Алиева, сообщает пресс-служба ведомства. Старое здание азербайджанского театра находится в аварийном состоянии в связи с чем возникла необходимость строительства нового помещения. Здание появится на улице Вахтанга Горгасали недалеко от посольства Азербайджана в Тбилиси. Площадь участка 2 565 м2. По словам главы правительства, сегодняшний день является доказательством крепкой дружбы и сотрудничества между Грузией и Азербайджаном. Как отметил премьер Грузии, за многолетнюю деятельность театра с большим успехом были поставлены бессмертные произведения классиков грузинской, азербайджанской и мировой литературы. В церемонии заложения приняли участие мэр Тбилиси Каха Каладзе, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, Чрезвычайный и Полномочный Член Грузии в Азербайджанской Республике Зураб Патарадзе и члены правительств двух стран. Тбилисский азербайджанский профессиональный государственный драматический театр был основан в 1872 году и действовал до 1947 года. С 2004 года он носит имя президента Азербайджана, национального лидера Гейдара Алиева.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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