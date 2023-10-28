https://sputnik-georgia.ru/20231028/borba-s-podpolnymi-aptekami-v-gruzii-skolko-chelovek-prodali-lekarstva-bez-retsepta-283748390.html
Борьба с подпольными аптеками в Грузии: сколько человек продали лекарства без рецепта
Борьба с подпольными аптеками в Грузии: сколько человек продали лекарства без рецепта
Десятки человек уличены в незаконной продаже медикаментов 28.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-28T18:31+0400
2023-10-28T18:31+0400
2023-10-28T18:31+0400
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новости
общество
аптечная наркомания
аптека
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Сотрудники следственной службы Минфина Грузии с начала 2023 года привлекли к уголовной ответственности 58 человек и 15 компаний за продажу лекарств без рецепта и работу без разрешения, говорится в сообщении ведомства. В Грузии медикаменты делятся на три категории. Без рецепта продаются лишь медикаменты третьей категории, необходимые для оказания первой помощи и лечения на дому. Остальные медикаменты предусмотрены для продажи с рецептами.С начала 2023 года к уголовной ответственности привлечено 58 физических и 15 юридических лиц. По решениям суда некоторым из них запретили заниматься фармацевтической деятельностью на определенный срок. В результате следственных действий изъято большое количество психотропных препаратов, деньги, полученные от их реализации, а также компьютерная техника.Теперь всем обвиняемым физическим лицам грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет, а компаниям – штраф и ликвидация.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, аптечная наркомания, аптека
грузия, новости, общество, аптечная наркомания, аптека
Борьба с подпольными аптеками в Грузии: сколько человек продали лекарства без рецепта
Десятки человек уличены в незаконной продаже медикаментов
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Сотрудники следственной службы Минфина Грузии с начала 2023 года привлекли к уголовной ответственности 58 человек и 15 компаний за продажу лекарств без рецепта и работу без разрешения, говорится в сообщении ведомства.
В Грузии медикаменты делятся на три категории. Без рецепта продаются лишь медикаменты третьей категории, необходимые для оказания первой помощи и лечения на дому. Остальные медикаменты предусмотрены для продажи с рецептами.
С начала 2023 года к уголовной ответственности привлечено 58 физических и 15 юридических лиц. По решениям суда некоторым из них запретили заниматься фармацевтической деятельностью на определенный срок.
В результате следственных действий изъято большое количество психотропных препаратов, деньги, полученные от их реализации, а также компьютерная техника.
Теперь всем обвиняемым физическим лицам грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет, а компаниям – штраф и ликвидация.