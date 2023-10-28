https://sputnik-georgia.ru/20231028/dominikana-vvodit-bezvizovyy-rezhim-dlya-grazhdan-gruzii-s-dippasportami-283748139.html

Доминика вводит безвизовый режим для граждан Грузии с диппаспортами

Доминика вводит безвизовый режим для граждан Грузии с диппаспортами

Безвизовый режим вступит в силу в ближайшем будущем 28.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Граждане Грузии с дипломатическими паспортами смогут пользоваться безвизовым режимом при въезде в Содружество Доминики, говорится в министерстве иностранных дел Грузии. Соглашение о безвизовом режиме было подписано в Нью-Йорке и вступит в силу через месяц после завершения внутренних процедур обеими сторонами. Грузия и Доминиканская республика установили дипломатические отношения в 2010 году. Страны в данный момент рассматривают возможности сотрудничества в разных форматах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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