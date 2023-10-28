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Доминика вводит безвизовый режим для граждан Грузии с диппаспортами
Доминика вводит безвизовый режим для граждан Грузии с диппаспортами
Безвизовый режим вступит в силу в ближайшем будущем 28.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-28T14:31+0400
2023-10-28T14:31+0400
2023-10-28T14:51+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Граждане Грузии с дипломатическими паспортами смогут пользоваться безвизовым режимом при въезде в Содружество Доминики, говорится в министерстве иностранных дел Грузии. Соглашение о безвизовом режиме было подписано в Нью-Йорке и вступит в силу через месяц после завершения внутренних процедур обеими сторонами. Грузия и Доминиканская республика установили дипломатические отношения в 2010 году. Страны в данный момент рассматривают возможности сотрудничества в разных форматах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, безвизовый режим, визовый режим
грузия, политика, новости, тбилиси, безвизовый режим, визовый режим
Доминика вводит безвизовый режим для граждан Грузии с диппаспортами
14:31 28.10.2023 (обновлено: 14:51 28.10.2023)
Безвизовый режим вступит в силу в ближайшем будущем
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Граждане Грузии с дипломатическими паспортами смогут пользоваться безвизовым режимом при въезде в Содружество Доминики, говорится в министерстве иностранных дел Грузии.
Соглашение о безвизовом режиме было подписано в Нью-Йорке и вступит в силу через месяц после завершения внутренних процедур обеими сторонами.
"Соглашение будет способствовать углублению туристических, культурных и экономических связей, а также повышению осведомленности обеих стран в соответствующих регионах", – отмечает МИД Грузии.
Грузия и Доминиканская республика установили дипломатические отношения в 2010 году. Страны в данный момент рассматривают возможности сотрудничества в разных форматах.