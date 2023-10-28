https://sputnik-georgia.ru/20231028/erdogan-obvinil-ssha-i-strany-zapada-v-proiskhodyaschem-v-sektore-gaza---video-283754469.html

Эрдоган обвинил США и страны Запада в происходящем в секторе Газа - видео

Эрдоган обвинил США и страны Запада в происходящем в секторе Газа - видео

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на масштабном митинге в Стамбуле. Он заявил, что Израиль обречен на одиночество на фоне голосования в ООН по... 28.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-28T22:20+0400

2023-10-28T22:20+0400

2023-10-28T22:20+0400

видео

мультимедиа

израиль

обострение ситуации на ближнем востоке

турция

реджеп тайип эрдоган

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"Запад, к вам обращаюсь! Вы хотите разжечь новую войну между крестом и полумесяцем? Если вы прилагаете для этого такие усилия, то знайте – этот народ не умер, он крепко стоит на ногах. Мы преисполнены той же решимости, что и в Ливии, в Карабахе, знайте – мы таковы и на Ближнем Востоке", - заявил Эрдоган с палестинской куфией на шее на митинге. По его словам, число участников митинга в аэропорту Ататюрка составило около 1,5 миллиона.Участники митинга выкрикивали антиизраильские лозунги, размахивая флагами Турции и Палестины. Повышенному интересу к митингу способствовало то, что в связи с мероприятием и отмечаемым в воскресенье столетием основания Турции общественный транспорт в городе стал бесплатным, а температура воздуха достигла +25. На митинге присутствовали президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, руководители ряда партий Турции, посол Палестины в Турции и спикер парламента ОАЭ Сакр Гобаш.

израиль

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видео, мультимедиа, израиль, обострение ситуации на ближнем востоке, турция, реджеп тайип эрдоган, видео