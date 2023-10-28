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Эрдоган обвинил США и страны Запада в происходящем в секторе Газа - видео
Эрдоган обвинил США и страны Запада в происходящем в секторе Газа - видео
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на масштабном митинге в Стамбуле. Он заявил, что Израиль обречен на одиночество на фоне голосования в ООН по... 28.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-28T22:20+0400
2023-10-28T22:20+0400
2023-10-28T22:20+0400
видео
мультимедиа
израиль
обострение ситуации на ближнем востоке
турция
реджеп тайип эрдоган
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"Запад, к вам обращаюсь! Вы хотите разжечь новую войну между крестом и полумесяцем? Если вы прилагаете для этого такие усилия, то знайте – этот народ не умер, он крепко стоит на ногах. Мы преисполнены той же решимости, что и в Ливии, в Карабахе, знайте – мы таковы и на Ближнем Востоке", - заявил Эрдоган с палестинской куфией на шее на митинге. По его словам, число участников митинга в аэропорту Ататюрка составило около 1,5 миллиона.Участники митинга выкрикивали антиизраильские лозунги, размахивая флагами Турции и Палестины. Повышенному интересу к митингу способствовало то, что в связи с мероприятием и отмечаемым в воскресенье столетием основания Турции общественный транспорт в городе стал бесплатным, а температура воздуха достигла +25. На митинге присутствовали президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, руководители ряда партий Турции, посол Палестины в Турции и спикер парламента ОАЭ Сакр Гобаш.
израиль
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видео, мультимедиа, израиль, обострение ситуации на ближнем востоке, турция, реджеп тайип эрдоган, видео
видео, мультимедиа, израиль, обострение ситуации на ближнем востоке, турция, реджеп тайип эрдоган, видео
Эрдоган обвинил США и страны Запада в происходящем в секторе Газа - видео
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на масштабном митинге в Стамбуле. Он заявил, что Израиль обречен на одиночество на фоне голосования в ООН по резолюции о секторе Газа, и задался вопросом, хочет ли Запад войны "креста с полумесяцем".
"Запад, к вам обращаюсь! Вы хотите разжечь новую войну между крестом и полумесяцем? Если вы прилагаете для этого такие усилия, то знайте – этот народ не умер, он крепко стоит на ногах. Мы преисполнены той же решимости, что и в Ливии, в Карабахе, знайте – мы таковы и на Ближнем Востоке", - заявил Эрдоган с палестинской куфией на шее на митинге. По его словам, число участников митинга в аэропорту Ататюрка составило около 1,5 миллиона.
Участники митинга выкрикивали антиизраильские лозунги, размахивая флагами Турции и Палестины. Повышенному интересу к митингу способствовало то, что в связи с мероприятием и отмечаемым в воскресенье столетием основания Турции общественный транспорт в городе стал бесплатным, а температура воздуха достигла +25. На митинге присутствовали президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, руководители ряда партий Турции, посол Палестины в Турции и спикер парламента ОАЭ Сакр Гобаш.