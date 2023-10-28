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Грузинская певица прошла в следующий этап американского "Голоса"

Грузинская певица прошла в следующий этап американского "Голоса"

Наставник исполнительниц Найл Хоран остановил свой выбор на грузинке 28.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Грузинская певица Нини Брегвадзе перешла на следующий этап проекта "Голос" в США, успешно пройдя этап "ринга". Нини Брегвадзе и ее соперница София Хоффман исполнили песню Blondie "Heart Of Glass". Все менторы проекта остались в восторге от исполнения девушек, однако их наставник Найл Хоран остановил свой выбор на грузинке. О Нини Брегвадзе грузинские слушатели впервые узнали после ее участия в музыкальных конкурсах. Одним из первых проектов, в которых появилась Нини, стал грузинский "Голос". Стоит отметить, что сейчас Брегвадзе выступает под псевдонимом Nini Iris. Грузинка живет и работает в Нью-Йорке уже семь лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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