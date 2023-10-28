https://sputnik-georgia.ru/20231028/gruzinskaya-pevitsa-proshla-v-sleduyuschiy-etap-amerikanskogo-golosa-283746417.html
Грузинская певица прошла в следующий этап американского "Голоса"
Грузинская певица прошла в следующий этап американского "Голоса"
Наставник исполнительниц Найл Хоран остановил свой выбор на грузинке 28.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-28T11:01+0400
2023-10-28T11:01+0400
2023-10-28T11:16+0400
новости
грузия
культура
сша
нью-йорк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1a/251570981_0:82:1065:681_1920x0_80_0_0_0d5af8c6140a4a02510a5770ee91a47e.jpg
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Грузинская певица Нини Брегвадзе перешла на следующий этап проекта "Голос" в США, успешно пройдя этап "ринга". Нини Брегвадзе и ее соперница София Хоффман исполнили песню Blondie "Heart Of Glass". Все менторы проекта остались в восторге от исполнения девушек, однако их наставник Найл Хоран остановил свой выбор на грузинке. О Нини Брегвадзе грузинские слушатели впервые узнали после ее участия в музыкальных конкурсах. Одним из первых проектов, в которых появилась Нини, стал грузинский "Голос". Стоит отметить, что сейчас Брегвадзе выступает под псевдонимом Nini Iris. Грузинка живет и работает в Нью-Йорке уже семь лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
нью-йорк
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1a/251570981_25:0:1041:762_1920x0_80_0_0_5d356cf918206b117f1a331c2a313cc7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, культура, сша, нью-йорк
новости, грузия, культура, сша, нью-йорк
Грузинская певица прошла в следующий этап американского "Голоса"
11:01 28.10.2023 (обновлено: 11:16 28.10.2023)
Наставник исполнительниц Найл Хоран остановил свой выбор на грузинке
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Грузинская певица Нини Брегвадзе перешла на следующий этап проекта "Голос" в США, успешно пройдя этап "ринга".
Нини Брегвадзе и ее соперница София Хоффман исполнили песню Blondie "Heart Of Glass". Все менторы проекта остались в восторге от исполнения девушек, однако их наставник Найл Хоран остановил свой выбор на грузинке.
О Нини Брегвадзе грузинские слушатели впервые узнали после ее участия в музыкальных конкурсах. Одним из первых проектов, в которых появилась Нини, стал грузинский "Голос". Стоит отметить, что сейчас Брегвадзе выступает под псевдонимом Nini Iris.
Грузинка живет и работает в Нью-Йорке уже семь лет.