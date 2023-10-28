https://sputnik-georgia.ru/20231028/izrail-zayavlyaet-chto--unichtozhil-glavu-vozdushnoy-gruppirovki-khamas---video-283750583.html

Израиль заявляет, что уничтожил главу воздушной группировки ХАМАС – видео

Израиль заявляет, что уничтожил главу воздушной группировки ХАМАС – видео

Армия Израиля заявила, что ночью уничтожила авиаударом главу воздушной группировки ХАМАС Асем Абу Ракаба, который отвечал за БПЛА и ПВО, сообщает ЦАХАЛ 28.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-28T16:59+0400

2023-10-28T16:59+0400

2023-10-28T17:02+0400

израиль

хамас

палестина

обострение ситуации на ближнем востоке

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Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил о начале новой фазы военных действий, они будут продолжаться до получения дальнейших указов, сообщает издание Haaretz. "Мы перешли к новой фазе войны, военные действия будут продолжаться до получения дальнейших приказов!" – приводит издание слова министра обороны Израиля.

израиль

палестина

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израиль, хамас, палестина, обострение ситуации на ближнем востоке, видео