Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20231028/izrail-zayavlyaet-chto--unichtozhil-glavu-vozdushnoy-gruppirovki-khamas---video-283750583.html
Израиль заявляет, что уничтожил главу воздушной группировки ХАМАС – видео
Израиль заявляет, что уничтожил главу воздушной группировки ХАМАС – видео
Армия Израиля заявила, что ночью уничтожила авиаударом главу воздушной группировки ХАМАС Асем Абу Ракаба, который отвечал за БПЛА и ПВО, сообщает ЦАХАЛ 28.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-28T16:59+0400
2023-10-28T17:02+0400
израиль
хамас
палестина
обострение ситуации на ближнем востоке
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1c/283750412_87:0:2462:1336_1920x0_80_0_0_845cf8c1eb314b1c1ea6feebd64e6687.png
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил о начале новой фазы военных действий, они будут продолжаться до получения дальнейших указов, сообщает издание Haaretz. "Мы перешли к новой фазе войны, военные действия будут продолжаться до получения дальнейших приказов!" – приводит издание слова министра обороны Израиля.
израиль
палестина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1c/283750412_384:0:2165:1336_1920x0_80_0_0_42f2585ee5c9b0e0e88994cc844253c8.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
израиль, хамас, палестина, обострение ситуации на ближнем востоке, видео
израиль, хамас, палестина, обострение ситуации на ближнем востоке, видео

Израиль заявляет, что уничтожил главу воздушной группировки ХАМАС – видео

16:59 28.10.2023 (обновлено: 17:02 28.10.2023)
© video: Sputnik
Подписаться на
НовостиTelegram
Армия Израиля заявила, что ночью уничтожила авиаударом главу воздушной группировки ХАМАС Асем Абу Ракаба, который отвечал за БПЛА и ПВО, сообщает ЦАХАЛ
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил о начале новой фазы военных действий, они будут продолжаться до получения дальнейших указов, сообщает издание Haaretz. "Мы перешли к новой фазе войны, военные действия будут продолжаться до получения дальнейших приказов!" – приводит издание слова министра обороны Израиля.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0