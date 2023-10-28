https://sputnik-georgia.ru/20231028/pitomtsy-v-tyurme-zaklyuchennym-v-gruzii-mogut-razreshit-vladet-domashnimi-zhivotnymi-283747028.html

Питомцы в тюрьме: заключенным в Грузии могут разрешить владеть домашними животными

Питомцы в тюрьме: заключенным в Грузии могут разрешить владеть домашними животными

Петицию "Терапия лапами" подписали более 2 тысяч граждан 28.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-28T13:00+0400

2023-10-28T13:00+0400

2023-10-28T13:11+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

специальная пенитенциарная служба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/16/283528175_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_1cc1833f1d19d77170e52d9d12ab0880.jpg

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Заключенным в Грузии могут разрешить завести бездомных животных – над новой реабилитационной программой будет работать специальная парламентская группа. Такое решение было принято на заседании комитета по защите прав людей и гражданской интеграции. Комитет рассмотрел петицию "Терапия лапами", подписанную 2040 гражданами. Авторы петиции рассказали депутатам о международном опыте в данном направлении. Сарджвеладзе подчеркнул, что подобный проект осуществляется во многих странах мира и данный метод считается возможностью борьбы со стрессом и формирования определенных навыков социализации. Готовность начать работу в этом направлении выразили и в Минюсте страны. По словам представителя ведомства Тамар Ростиашвили, это очень инновационный проект. По ее словам, министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба готовы изучить вопрос и детально над ним поработать.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, специальная пенитенциарная служба