https://sputnik-georgia.ru/20231028/pitomtsy-v-tyurme-zaklyuchennym-v-gruzii-mogut-razreshit-vladet-domashnimi-zhivotnymi-283747028.html
Питомцы в тюрьме: заключенным в Грузии могут разрешить владеть домашними животными
Питомцы в тюрьме: заключенным в Грузии могут разрешить владеть домашними животными
Петицию "Терапия лапами" подписали более 2 тысяч граждан 28.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-28T13:00+0400
2023-10-28T13:00+0400
2023-10-28T13:11+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Заключенным в Грузии могут разрешить завести бездомных животных – над новой реабилитационной программой будет работать специальная парламентская группа. Такое решение было принято на заседании комитета по защите прав людей и гражданской интеграции. Комитет рассмотрел петицию "Терапия лапами", подписанную 2040 гражданами. Авторы петиции рассказали депутатам о международном опыте в данном направлении. Сарджвеладзе подчеркнул, что подобный проект осуществляется во многих странах мира и данный метод считается возможностью борьбы со стрессом и формирования определенных навыков социализации. Готовность начать работу в этом направлении выразили и в Минюсте страны. По словам представителя ведомства Тамар Ростиашвили, это очень инновационный проект. По ее словам, министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба готовы изучить вопрос и детально над ним поработать.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, специальная пенитенциарная служба
грузия, новости, общество, тбилиси, специальная пенитенциарная служба
Питомцы в тюрьме: заключенным в Грузии могут разрешить владеть домашними животными
13:00 28.10.2023 (обновлено: 13:11 28.10.2023)
Петицию "Терапия лапами" подписали более 2 тысяч граждан
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Заключенным в Грузии могут разрешить завести бездомных животных – над новой реабилитационной программой будет работать специальная парламентская группа.
Такое решение было принято на заседании комитета по защите прав людей и гражданской интеграции. Комитет рассмотрел петицию "Терапия лапами", подписанную 2040 гражданами. Авторы петиции рассказали депутатам о международном опыте в данном направлении.
"Это очень интересная идея, с которой я ознакомился, и, по правде говоря, мы должны придумать какую-нибудь форму, чтобы продолжить работу в этом направлении. У нас такое название "Терапия лапами", что подразумевает возможность иметь бездомных животных в пенитенциарном учреждении", – заявил журналистам председатель комитета Михаил Сарджвеладзе.
Сарджвеладзе подчеркнул, что подобный проект осуществляется во многих странах мира и данный метод считается возможностью борьбы со стрессом и формирования определенных навыков социализации.
Готовность начать работу в этом направлении выразили и в Минюсте страны. По словам представителя ведомства Тамар Ростиашвили, это очень инновационный проект. По ее словам, министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба готовы изучить вопрос и детально над ним поработать.