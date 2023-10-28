https://sputnik-georgia.ru/20231028/prazdnik-dlya-knigolyubov-tbilisi-book-days-2023-proydet-v-tbilisi-v-noyabre-283670569.html

Праздник для книголюбов: Tbilisi Book Days 2023 пройдет в Тбилиси в ноябре

Праздник для книголюбов: Tbilisi Book Days 2023 пройдет в Тбилиси в ноябре

Программа фестиваля насыщена образовательными и культурными мероприятиями 28.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-28T20:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Крупнейшая в Грузии книжная ярмарка Tbilisi Book Days 2023 пройдет в выставочном пространстве Expo Georgia 10-12 ноября, говорится в сообщении организаторов. Цель фестиваля – создать такую среду для посетителей всех возрастов, которая будет одновременно насыщена образовательными и культурными мероприятиями. Традиционно на мероприятии гости смогут увидеть множество книг самых известных грузинских издательств.Как отмечают организаторы, не обойдется и без скидок, которые так любят гости фестиваля. Посещение фестиваля свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, культура, новости, тбилиси, expo georgia, культурная жизнь грузии