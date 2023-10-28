https://sputnik-georgia.ru/20231028/russkiy-dom-privez-produkty-pereselentsam-iz-karabakha---video-283750282.html

"Русский дом" привез продукты переселенцам из Карабаха – видео

"Русский дом" привез продукты переселенцам из Карабаха – видео

Российские организации продолжают оказывать гуманитарную помощь переселенцам из Карабаха. Как это происходит – смотрите в видео 28.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-28T16:39+0400

2023-10-28T16:39+0400

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видео

карабахский конфликт

мультимедиа

гуманитарная помощь

россия

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"Русский дом" привез в Ширакскую область Армении 4 тонны муки для 130 семей переселенцев из Карабаха, сообщает Sputnik Армения. Ранее в Шираке переселенцам раздали более 200 наборов с продовольствием и средствами гигиены.

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2023

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видео, карабахский конфликт, мультимедиа, гуманитарная помощь, россия, видео