https://sputnik-georgia.ru/20231028/russkiy-dom-privez-produkty-pereselentsam-iz-karabakha---video-283750282.html
"Русский дом" привез продукты переселенцам из Карабаха – видео
"Русский дом" привез продукты переселенцам из Карабаха – видео
Российские организации продолжают оказывать гуманитарную помощь переселенцам из Карабаха. Как это происходит – смотрите в видео 28.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-28T16:39+0400
2023-10-28T16:39+0400
2023-10-28T16:59+0400
видео
карабахский конфликт
мультимедиа
гуманитарная помощь
россия
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"Русский дом" привез в Ширакскую область Армении 4 тонны муки для 130 семей переселенцев из Карабаха, сообщает Sputnik Армения. Ранее в Шираке переселенцам раздали более 200 наборов с продовольствием и средствами гигиены.
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видео, карабахский конфликт, мультимедиа, гуманитарная помощь, россия, видео
видео, карабахский конфликт, мультимедиа, гуманитарная помощь, россия, видео
"Русский дом" привез продукты переселенцам из Карабаха – видео
16:39 28.10.2023 (обновлено: 16:59 28.10.2023)
Российские организации продолжают оказывать гуманитарную помощь переселенцам из Карабаха. Как это происходит – смотрите в видео
"Русский дом" привез в Ширакскую область Армении 4 тонны муки для 130 семей переселенцев из Карабаха, сообщает Sputnik Армения
. Ранее в Шираке переселенцам раздали более 200 наборов с продовольствием и средствами гигиены.