https://sputnik-georgia.ru/20231028/sotni-animatsionnykh-filmov-pokazhut-na-festivale-tiaf-2023-v-tbilisi-283613320.html

Сотни анимационных фильмов покажут на фестивале TIAF 2023 в Тбилиси

Сотни анимационных фильмов покажут на фестивале TIAF 2023 в Тбилиси

На фестивале будет представлена ​​конкурсная программа анимационных фильмов со всего мира 28.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-28T17:49+0400

2023-10-28T17:49+0400

2023-10-28T17:49+0400

культура

грузия

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тбилиси

анимация

международный фестиваль анимационных фильмов в анси

анимационное кино

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Шестой по счету международный анимационный фестиваль TIAF 2023 (Tbilisi International Animation Festival) пройдет в тбилисском кинотеатре "Амирани" со 2 по 5 ноября, говорится в сообщении организаторов. Цель фестиваля – представить грузинские и иностранные достижения современного анимационного искусства и содействие ее развитию в Грузии. Мероприятие включает в себя показы сотен анимационных фильмов, мастер-классы, встречи с авторами фильмов, выставки и другие активности.Посещение фестиваля свободное. Подробное расписание показов будет опубликовано позже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, новости, тбилиси, анимация, международный фестиваль анимационных фильмов в анси, анимационное кино