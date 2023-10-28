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Ушел из жизни народный артист Грузии Тенгиз Арчвадзе
Ушел из жизни народный артист Грузии Тенгиз Арчвадзе
Соболезнования в связи с кончиной артиста выразил премьер-министр Ираклий Гарибашвили 28.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-28T20:31+0400
2023-10-28T20:31+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Народный артист Грузии Тенгиз Арчвадзе, известный публике по таким культовым грузинским фильмам, как "Хевсурская баллада", "Десница великого мастера", "Дата Туташхия", скончался в возрасте 91 года. Информацию о кончине артиста распространил Государственный театр имени Коте Марджанишили, на сцене которого Арчвадзе играл более 50 лет. Свои соболезнования по поводу кончины известного артиста выразил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Театральные зрители запомнили Тенгиза Арчвадзе по таким постановкам, как "Я вижу солнце", "Квачи Квачантирадзе", "Измена", "Мама" и другие. С 1960 года Арчвадзе снимался в кино и блестяще исполнил такие яркие роли, как Константин Арсакидзе в "Деснице великого мастера", Имеда Звиадаури в "Хевсурской балладе", Алуда в "Мольбе" (Ведреба) и многих других. Арчвадзе за свою актерскую карьеру получал множество премий и наград, в том числе удостоен "Ордена Сияния" и "Ордена достоинства".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, тбилиси, тенгиз арчвадзе, ираклий гарибашвили
Ушел из жизни народный артист Грузии Тенгиз Арчвадзе
20:31 28.10.2023 (обновлено: 22:12 28.10.2023)
Соболезнования в связи с кончиной артиста выразил премьер-министр Ираклий Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Народный артист Грузии Тенгиз Арчвадзе, известный публике по таким культовым грузинским фильмам, как "Хевсурская баллада", "Десница великого мастера", "Дата Туташхия", скончался в возрасте 91 года.
Информацию о кончине артиста распространил Государственный театр имени Коте Марджанишили, на сцене которого Арчвадзе играл более 50 лет.
Свои соболезнования по поводу кончины известного артиста выразил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
"Тенгиз Арчвадзе был настоящей звездой грузинского кинематографа... Зрители всегда будут вспоминать его с большой любовью и теплотой", – написал Гарибашвили.
Театральные зрители запомнили Тенгиза Арчвадзе по таким постановкам, как "Я вижу солнце", "Квачи Квачантирадзе", "Измена", "Мама" и другие.
С 1960 года Арчвадзе снимался в кино и блестяще исполнил такие яркие роли, как Константин Арсакидзе в "Деснице великого мастера", Имеда Звиадаури в "Хевсурской балладе", Алуда в "Мольбе" (Ведреба) и многих других.
Арчвадзе за свою актерскую карьеру получал множество премий и наград, в том числе удостоен "Ордена Сияния" и "Ордена достоинства".