https://sputnik-georgia.ru/20231028/ushel-iz-zhizni-narodnyy-artist-gruzii-tengiz-archvadze-283753266.html

Ушел из жизни народный артист Грузии Тенгиз Арчвадзе

Ушел из жизни народный артист Грузии Тенгиз Арчвадзе

Соболезнования в связи с кончиной артиста выразил премьер-министр Ираклий Гарибашвили 28.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Народный артист Грузии Тенгиз Арчвадзе, известный публике по таким культовым грузинским фильмам, как "Хевсурская баллада", "Десница великого мастера", "Дата Туташхия", скончался в возрасте 91 года. Информацию о кончине артиста распространил Государственный театр имени Коте Марджанишили, на сцене которого Арчвадзе играл более 50 лет. Свои соболезнования по поводу кончины известного артиста выразил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Театральные зрители запомнили Тенгиза Арчвадзе по таким постановкам, как "Я вижу солнце", "Квачи Квачантирадзе", "Измена", "Мама" и другие. С 1960 года Арчвадзе снимался в кино и блестяще исполнил такие яркие роли, как Константин Арсакидзе в "Деснице великого мастера", Имеда Звиадаури в "Хевсурской балладе", Алуда в "Мольбе" (Ведреба) и многих других. Арчвадзе за свою актерскую карьеру получал множество премий и наград, в том числе удостоен "Ордена Сияния" и "Ордена достоинства".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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