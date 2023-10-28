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В НАТО заявили, что Украина пока не может вступить в альянс
В НАТО заявили, что Украина пока не может вступить в альянс
Киеву и Брюсселю еще предстоит проделать большую работу, отметили в альянсе 28.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-28T14:01+0400
2023-10-28T14:01+0400
2023-10-28T14:01+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Глава директората ядерной политики НАТО Джессика Кокс заявила, что страны-участницы Североатлантического альянса признают, что Украина пока не может вступить в их ряды.Кокс сделала заявление во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.Кокс отметила, что Киеву и Брюсселю еще предстоит проделать большую работу, но важные шаги в этом направлении уже были сделаны на саммите в Вильнюсе. Сейчас, по ее словам, идет процесс "удваивания усилий" по сближению Украины с НАТО.В сентябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. В июле на саммите в Вильнюсе страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости ВСУ с натовскими стандартами, создание совета Украина – НАТО и подтверждение ее права на вступление без предварительного выполнения плана действий по достижению членства.Но никаких временных рамок вступления, на которых настаивал Киев, блок не обозначил, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, украина, киев, вильнюс, владимир зеленский, нато
в мире, новости, политика, украина, киев, вильнюс, владимир зеленский, нато
В НАТО заявили, что Украина пока не может вступить в альянс
Киеву и Брюсселю еще предстоит проделать большую работу, отметили в альянсе
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Глава директората ядерной политики НАТО Джессика Кокс заявила, что страны-участницы Североатлантического альянса признают, что Украина пока не может вступить в их ряды.
Кокс сделала заявление во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
"Союзники выразили свою поддержку сближению Украины с НАТО в этот переходный период, признавая, что мы еще не находимся на том этапе, когда Украина могла бы присоединиться к альянсу", – цитирует РИА Новости представителя альянса.
Кокс отметила, что Киеву и Брюсселю еще предстоит проделать большую работу, но важные шаги в этом направлении уже были сделаны на саммите в Вильнюсе. Сейчас, по ее словам, идет процесс "удваивания усилий" по сближению Украины с НАТО.
В сентябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. В июле на саммите в Вильнюсе страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости ВСУ
с натовскими стандартами, создание совета Украина – НАТО и подтверждение ее права на вступление без предварительного выполнения плана действий по достижению членства.
Но никаких временных рамок вступления, на которых настаивал Киев, блок не обозначил, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.