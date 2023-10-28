https://sputnik-georgia.ru/20231028/v-regionakh-gruzii-opechatali-chetyre-nezakonnye-lesopilki-283712922.html

В регионах Грузии опечатали четыре незаконные лесопилки

В регионах Грузии опечатали четыре незаконные лесопилки

Все четыре факта содержат признаки уголовного преступления 28.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Сотрудники Департамента по надзору окружающей среды Грузии выявили и опечатали незаконные лесопилки в двух регионах страны – Аджарии и Имерети. Лесопилки ленточного типа опечатаны в селах Шуахевского района (Аджария) Мацквалта и Такидзееби. Также две незаконные лесопилки ленточного и циркулярного типов выявили в селе Гедсамания Харагаульского района и в селе Джониа Ткибульского района (Имерети)."Пора преподать им урок" – Израиль будет отказывать в визах чиновникам ООН>>Исходя из того, что все четыре факта содержат признаки уголовного преступления, материалы для дальнейшего реагирования переданы соответствующим ведомствам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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