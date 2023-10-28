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В регионах Грузии опечатали четыре незаконные лесопилки
В регионах Грузии опечатали четыре незаконные лесопилки
Все четыре факта содержат признаки уголовного преступления 28.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-28T13:31+0400
2023-10-28T13:31+0400
2023-10-28T13:48+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Сотрудники Департамента по надзору окружающей среды Грузии выявили и опечатали незаконные лесопилки в двух регионах страны – Аджарии и Имерети. Лесопилки ленточного типа опечатаны в селах Шуахевского района (Аджария) Мацквалта и Такидзееби. Также две незаконные лесопилки ленточного и циркулярного типов выявили в селе Гедсамания Харагаульского района и в селе Джониа Ткибульского района (Имерети)."Пора преподать им урок" – Израиль будет отказывать в визах чиновникам ООН>>Исходя из того, что все четыре факта содержат признаки уголовного преступления, материалы для дальнейшего реагирования переданы соответствующим ведомствам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, имерети
грузия, общество, новости, имерети
В регионах Грузии опечатали четыре незаконные лесопилки
13:31 28.10.2023 (обновлено: 13:48 28.10.2023)
Все четыре факта содержат признаки уголовного преступления
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Сотрудники Департамента по надзору окружающей среды Грузии выявили и опечатали незаконные лесопилки в двух регионах страны – Аджарии и Имерети.
Лесопилки ленточного типа опечатаны в селах Шуахевского района (Аджария) Мацквалта и Такидзееби. Также две незаконные лесопилки ленточного и циркулярного типов выявили в селе Гедсамания Харагаульского района и в селе Джониа Ткибульского района (Имерети).
Исходя из того, что все четыре факта содержат признаки уголовного преступления, материалы для дальнейшего реагирования переданы соответствующим ведомствам.