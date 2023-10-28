https://sputnik-georgia.ru/20231028/vengriya-mozhet-ne-soglasitsya-na-12-y-paket-antirossiyskikh-sanktsiy-es---video-283750917.html

Венгрия может не согласиться на 12-й пакет антироссийских санкций ЕС – видео

Венгрия может не согласиться на 12-й пакет антироссийских санкций ЕС – видео

Венгрия не согласится на 12-й пакет антироссийских санкций ЕС, если туда войдут нефть, газ и атом, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью РИА... 28.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-28T17:13+0400

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антироссийские санкции

венгрия

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Смотрите фрагмент записи интервью Петера Сийярто, который публикует канал Sputnik на русском. "Я могу вам сказать точно: если в следующем пакете будет что-то, что противоречит нашим национальным интересам, мы точно не согласимся на его принятие. Красная линия для нас, очевидно, касается энергетики, газа, нефти, атомной энергии и любых других аспектов, которые могут нанести вред нашей государственной экономике", – сказал Сийярто.По его словам, санкции "могут нанести вред России, но они определенно наносят большой вред европейской экономике". В этой связи Сийярто отметил, что Будапешт "не видит смысла продолжать санкционную политику".

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видео, мультимедиа, антироссийские санкции, венгрия, видео