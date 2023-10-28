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Взрыв на шахте в Казахстане: число жертв достигло 28
Взрыв на шахте в Казахстане: число жертв достигло 28
К этому времени продолжаются поиски 18 шахтеров 28.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-28T15:31+0400
2023-10-28T15:31+0400
2023-10-28T15:31+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Число жертв аварии на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана выросло до 28, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям республики.Взрыв на шахте прогремел ранним утром. Ранее сообщалось о 22 погибших. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью.В связи с трагедией на шахте 29 октября объявлен в Казахстане Днем общенационального траура. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия, которую возглавил премьер-министр республики Алихан Смаилов.Генеральной прокуратурой республики по факту аварии начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ", сообщила пресс-служба ведомства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, происшествия, казахстан, шахта, шахтеры
новости, в мире, происшествия, казахстан, шахта, шахтеры
Взрыв на шахте в Казахстане: число жертв достигло 28
К этому времени продолжаются поиски 18 шахтеров
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Число жертв аварии на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана выросло до 28, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям республики.
Взрыв на шахте прогремел ранним утром. Ранее сообщалось о 22 погибших. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью.
"Обнаружены тела 28 погибших, поиски 18 шахтеров продолжаются", – говорится в сообщении.
В связи с трагедией на шахте 29 октября объявлен в Казахстане Днем общенационального траура. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия, которую возглавил премьер-министр республики Алихан Смаилов.
Генеральной прокуратурой республики по факту аварии начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ", сообщила пресс-служба ведомства.