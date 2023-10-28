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Зарплата учителей в Грузии вырастет с 2024 года
Зарплата учителей в Грузии вырастет с 2024 года
Глава Минобразования в ближайшем будущем расскажет больше подробностей по этому вопросу 28.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-28T12:02+0400
2023-10-28T12:02+0400
2023-10-28T13:08+0400
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образование в грузии
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Заработная плата педагогов в Грузии вырастет до 500 лари (порядка 190 долларов) с 1 января 2024 года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашили. В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: на первой ступени находятся педагоги-практики, на второй – старшие педагоги, на третьей – ведущие учителя, а на четвертой – учителя-менторы. В зависимости от статуса зарплата учителей колеблется от 400 до 1745 лари (примерно 130-550 долларов). С сентября 2019 года всем учителям со статусом старшего педагога, ведущего педагога и педагога-ментора повысили зарплату на 150 лари (около 55 долларов) и больше. Зарплату будут повышать и в последующие годы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, образование, образование в грузии, министерство образования и науки грузии
грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, образование, образование в грузии, министерство образования и науки грузии
Зарплата учителей в Грузии вырастет с 2024 года
12:02 28.10.2023 (обновлено: 13:08 28.10.2023)
Глава Минобразования в ближайшем будущем расскажет больше подробностей по этому вопросу
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Заработная плата педагогов в Грузии вырастет до 500 лари (порядка 190 долларов) с 1 января 2024 года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашили.
В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: на первой ступени находятся педагоги-практики, на второй – старшие педагоги, на третьей – ведущие учителя, а на четвертой – учителя-менторы. В зависимости от статуса зарплата учителей колеблется от 400 до 1745 лари (примерно 130-550 долларов).
"В 2024 году министерству образования будет выделено дополнительно полмиллиарда лари, из которых 160 миллионов лари будут направлены на повышение заработной платы учителей, которая в условиях полной загрузки увеличится в среднем на 500 лари. Министр активно работает в этом направлении и очень скоро представит вам конкретное видение", – сказал Гарибашвили.
С сентября 2019 года всем учителям со статусом старшего педагога, ведущего педагога и педагога-ментора повысили зарплату на 150 лари (около 55 долларов) и больше. Зарплату будут повышать и в последующие годы.