https://sputnik-georgia.ru/20231028/zhitel-gruzii-poluchil-17-let-tyurmy-za-popytku-ubiystva-283748268.html

Житель Грузии получил 17 лет тюрьмы за попытку убийства

Житель Грузии получил 17 лет тюрьмы за попытку убийства

Обвиняемый хотел убить двух знакомых из мести 28.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил к 17 годам лишения свободы обвиняемого в попытке убийства двух человек, говорится в сообщении прокуратуры. На суде стороне обвинения удалось доказать, что обвиняемый 26 января этого года с целью убийства из мести нанес ранения двум знакомым. Раненых удалось спасти. Обвиняемого задержали на следующий день. Теперь мужчина, который до приговора был помещен в заключение, будет отбывать наказание за попытку убийства двух человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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