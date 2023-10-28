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Житель Грузии получил 17 лет тюрьмы за попытку убийства
Житель Грузии получил 17 лет тюрьмы за попытку убийства
Обвиняемый хотел убить двух знакомых из мести 28.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-28T16:01+0400
2023-10-28T16:01+0400
2023-10-28T15:16+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил к 17 годам лишения свободы обвиняемого в попытке убийства двух человек, говорится в сообщении прокуратуры. На суде стороне обвинения удалось доказать, что обвиняемый 26 января этого года с целью убийства из мести нанес ранения двум знакомым. Раненых удалось спасти. Обвиняемого задержали на следующий день. Теперь мужчина, который до приговора был помещен в заключение, будет отбывать наказание за попытку убийства двух человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, тбилисский городской суд
грузия, происшествия, новости, тбилиси, тбилисский городской суд
Житель Грузии получил 17 лет тюрьмы за попытку убийства
Обвиняемый хотел убить двух знакомых из мести
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил к 17 годам лишения свободы обвиняемого в попытке убийства двух человек, говорится в сообщении прокуратуры.
На суде стороне обвинения удалось доказать, что обвиняемый 26 января этого года с целью убийства из мести нанес ранения двум знакомым.
Раненых удалось спасти. Обвиняемого задержали на следующий день.
Теперь мужчина, который до приговора был помещен в заключение, будет отбывать наказание за попытку убийства двух человек.