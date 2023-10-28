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Знаменитую "Картину мира" можно увидеть в Тбилиси
Знаменитую "Картину мира" можно увидеть в Тбилиси
В создании картины участвовали 2020 человек из 193 стран мира 28.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-28T12:31+0400
2023-10-28T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Знаменитую работу "Картина мира" привезли в Тбилиси, ее можно будет увидеть в Национальной галерее им. Дмитрия Шеварднадзе до 31 октября. На "Картине мира", в создании которой участвовали 2020 человек из 193 стран мира, изображены штрихи, флаги государств и другие рисунки из разных стран мира. В создании полотна приняли участие не только известные представители культуры, искусства, спорта, бизнеса и политики, но и обычные жители разных уголков мира."Картина мира" была создана в 2021 году в рамках международного арт-проекта World Painting, который призван объединить всех людей на планете. Как отметили авторы идеи Даут Шайхисламов и Дана Орманбаева, в World Painting нет случайных цифр, и даже размеры холста (4 метра на 1,27 метра) представляют собой уменьшенную копию физических параметров Земли по окружности и диаметру. Презентация художественного социального арт-проекта "Картина мира" прошла в Национальной галерее им. Дмитрия Шеварднадзе. Мероприятие в Тбилиси открыл посол Казахстана в Грузии Малик Мурзалин, а об истории создания "Картины мира" поговорил Даут Шайхисламов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, новости, тбилиси, культурная жизнь грузии
культура, грузия, новости, тбилиси, культурная жизнь грузии
Знаменитую "Картину мира" можно увидеть в Тбилиси
12:31 28.10.2023 (обновлено: 13:10 28.10.2023)
В создании картины участвовали 2020 человек из 193 стран мира
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Знаменитую работу "Картина мира" привезли в Тбилиси, ее можно будет увидеть в Национальной галерее им. Дмитрия Шеварднадзе до 31 октября.
На "Картине мира", в создании которой участвовали 2020 человек из 193 стран мира, изображены штрихи, флаги государств и другие рисунки из разных стран мира. В создании полотна приняли участие не только известные представители культуры, искусства, спорта, бизнеса и политики, но и обычные жители разных уголков мира.
"Картина мира" была создана в 2021 году в рамках международного арт-проекта World Painting, который призван объединить всех людей на планете.
Как отметили авторы идеи Даут Шайхисламов и Дана Орманбаева, в World Painting нет случайных цифр, и даже размеры холста (4 метра на 1,27 метра) представляют собой уменьшенную копию физических параметров Земли по окружности и диаметру.
Презентация художественного социального арт-проекта "Картина мира" прошла в Национальной галерее им. Дмитрия Шеварднадзе. Мероприятие в Тбилиси открыл посол Казахстана в Грузии Малик Мурзалин, а об истории создания "Картины мира" поговорил Даут Шайхисламов.