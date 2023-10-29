https://sputnik-georgia.ru/20231029/den-traura-v-kazakhstane---strana-chtit-pamyat-pogibshikh-shakhterov-283756012.html

День траура в Казахстане – страна чтит память погибших шахтеров

День траура в Казахстане – страна чтит память погибших шахтеров

При пожаре в шахте погибли 36 человек, поисковые работы не прекратятся, пока не найдут всех пропавших 29.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-29T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт – Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об объявлении в воскресенье общенационального траура в Республике Казахстан в связи с человеческими жертвами в результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области, сообщил Sputnik Казахстан.Взрыв прогремел накануне на шахте имени Костенко в Карагандинской области. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. По последним данным обнаружены тела 36 человек, продолжаются поиски 10 шахтеров.В связи с гибелью людей в результате аварии на шахте, 29 октября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил общенациональный траур в стране.После трагедии Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией. В кабмине объяснили, что президент принял такое решение, поскольку это вторая крупная авария, унесшая жизни горняков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, происшествия, казахстан, касым-жомарт токаев , траур, шахта, шахтеры