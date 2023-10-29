https://sputnik-georgia.ru/20231029/dtp-v-adzharii---sredi-pogibshikh-dvoe-nesovershennoletnikh-283759843.html

ДТП в Аджарии – среди погибших двое несовершеннолетних

ДТП в Аджарии – среди погибших двое несовершеннолетних

Шестеро пострадавших доставлены в различные клиники, состояние одного из них критическое 29.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-29T17:47+0400

2023-10-29T17:47+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Трое человек скончались в результате ДТП в Хелвачаурском районе Аджарии, среди погибших двое несовершеннолетних, сообщает Аджарское телевидение. По имеющейся информации, в автомобиле находились девять человек. Шестеро пострадавших доставлены в различные клиники, состояние одного из них критическое. По информации очевидцев, автомобиль, в котором находились члены семьи, упал с моста Махо – средневековый арочный мост через одноименную реку. На месте происшествия работает полиция. Пока неизвестно, по какой статье ведется расследование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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