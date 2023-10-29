https://sputnik-georgia.ru/20231029/dtp-v-adzharii---sredi-pogibshikh-dvoe-nesovershennoletnikh-283759843.html
ДТП в Аджарии – среди погибших двое несовершеннолетних
ДТП в Аджарии – среди погибших двое несовершеннолетних
Шестеро пострадавших доставлены в различные клиники, состояние одного из них критическое 29.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-29T17:47+0400
2023-10-29T17:47+0400
2023-10-29T18:06+0400
грузия
новости
происшествия
аджария
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/18/283597635_0:25:1280:745_1920x0_80_0_0_e334917d1427431bcf21eb6583587213.jpg
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Трое человек скончались в результате ДТП в Хелвачаурском районе Аджарии, среди погибших двое несовершеннолетних, сообщает Аджарское телевидение. По имеющейся информации, в автомобиле находились девять человек. Шестеро пострадавших доставлены в различные клиники, состояние одного из них критическое. По информации очевидцев, автомобиль, в котором находились члены семьи, упал с моста Махо – средневековый арочный мост через одноименную реку. На месте происшествия работает полиция. Пока неизвестно, по какой статье ведется расследование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/18/283597635_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0331dd9868afcaf644f133b79873544c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, аджария, дтп
грузия, новости, происшествия, аджария, дтп
ДТП в Аджарии – среди погибших двое несовершеннолетних
17:47 29.10.2023 (обновлено: 18:06 29.10.2023)
Шестеро пострадавших доставлены в различные клиники, состояние одного из них критическое
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Трое человек скончались в результате ДТП в Хелвачаурском районе Аджарии, среди погибших двое несовершеннолетних, сообщает Аджарское телевидение.
По имеющейся информации, в автомобиле находились девять человек. Шестеро пострадавших доставлены в различные клиники, состояние одного из них критическое.
По информации очевидцев, автомобиль, в котором находились члены семьи, упал с моста Махо – средневековый арочный мост через одноименную реку. На месте происшествия работает полиция. Пока неизвестно, по какой статье ведется расследование.