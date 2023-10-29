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Европейские страны перешли на зимнее время
Европейские страны перешли на зимнее время
Время во всех государствах Евросоюза меняется одновременно в 4 часа утра в последнее воскресенье октября, так как это важно для международных железнодорожных и... 29.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-29T14:47+0400
2023-10-29T14:47+0400
2023-10-29T14:47+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. В ночь на воскресенье практически все страны Европы перевели стрелки часов на час назад на зимнее время.Время во всех государствах меняется одновременно в 4 часа утра в воскресенье, так как это важно, например, для международных железнодорожных и воздушных перевозок.Перевод стрелок часов принят во всем Евросоюзе.В мире более полутора сотен стран, которые в настоящее время не переводят стрелки часов. Переходят на летнее/зимнее время в основном страны Европы, США, Канада, несколько стран Южной Америки и Севера Африки, а также часть Австралии.Грузия не переходит на зимнее время. Соответствующий указ президента Грузии "Об отсчете времени, действующего на территории Грузии" был подписан 20 октября 2005 года. Следовательно, в Грузии в последнее воскресенье октября стрелки часов больше не переводятся на один час назад.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, общество, в мире, европа, сша, евросоюз
новости, общество, в мире, европа, сша, евросоюз
Европейские страны перешли на зимнее время
Время во всех государствах Евросоюза меняется одновременно в 4 часа утра в последнее воскресенье октября, так как это важно для международных железнодорожных и воздушных перевозок
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. В ночь на воскресенье практически все страны Европы перевели стрелки часов на час назад на зимнее время.
Время во всех государствах меняется одновременно в 4 часа утра в воскресенье, так как это важно, например, для международных железнодорожных и воздушных перевозок.
Процесс всегда проходит в одни и те же дни – последнее воскресенье марта и октября. Раннее воскресное утро было выбрано как вызывающее наименьшие неудобства, поскольку объем трафика самый низкий.
Перевод стрелок часов принят во всем Евросоюзе.
В мире более полутора сотен стран, которые в настоящее время не переводят стрелки часов. Переходят на летнее/зимнее время в основном страны Европы, США, Канада, несколько стран Южной Америки и Севера Африки, а также часть Австралии.
Грузия не переходит на зимнее время. Соответствующий указ президента Грузии "Об отсчете времени, действующего на территории Грузии" был подписан 20 октября 2005 года. Следовательно, в Грузии в последнее воскресенье октября стрелки часов больше не переводятся на один час назад.