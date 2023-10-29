https://sputnik-georgia.ru/20231029/goblin-o-sudbe-rossiyskoy-bazy-v-armenii-i-smeschenii-vnimaniya-s-ukrainy---video-283755867.html

Гоблин о судьбе российской базы в Армении и смещении внимания с Украины – видео

Гоблин о судьбе российской базы в Армении и смещении внимания с Украины – видео

Пашинян волочет свою страну и народ в пропасть. Об этом в передаче "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском" заявил переводчик и публицист... 29.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-29T10:39+0400

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Гость считает, что Армению не ждет ничего хорошего от действий армянского премьера, особенно в контексте его попыток отдалиться от России и испортить отношения с ЕАЭС и СНГ. Кроме того, в интервью обсудили конфликт на Ближнем Востоке, отвлечение внимания Запада от Украины, и призывах в странах Балтии закрыть Балтийское море для России. Подробнее смотрите в видео.

армения

украина

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