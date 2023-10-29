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Гоблин о судьбе российской базы в Армении и смещении внимания с Украины – видео
Гоблин о судьбе российской базы в Армении и смещении внимания с Украины – видео
Пашинян волочет свою страну и народ в пропасть. Об этом в передаче "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском" заявил переводчик и публицист... 29.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-29T10:39+0400
2023-10-29T10:39+0400
2023-10-29T11:23+0400
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Гость считает, что Армению не ждет ничего хорошего от действий армянского премьера, особенно в контексте его попыток отдалиться от России и испортить отношения с ЕАЭС и СНГ. Кроме того, в интервью обсудили конфликт на Ближнем Востоке, отвлечение внимания Запада от Украины, и призывах в странах Балтии закрыть Балтийское море для России. Подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, армения, украина, ближний восток, еаэс, видео
мультимедиа, видео, в мире, армения, украина, ближний восток, еаэс, видео
Гоблин о судьбе российской базы в Армении и смещении внимания с Украины – видео
10:39 29.10.2023 (обновлено: 11:23 29.10.2023)
Пашинян волочет свою страну и народ в пропасть. Об этом в передаче "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском" заявил переводчик и публицист Дмитрий Пучков
Гость считает, что Армению не ждет ничего хорошего от действий армянского премьера, особенно в контексте его попыток отдалиться от России и испортить отношения с ЕАЭС и СНГ.
Кроме того, в интервью обсудили конфликт на Ближнем Востоке, отвлечение внимания Запада от Украины, и призывах в странах Балтии закрыть Балтийское море для России.
Подробнее смотрите в видео.