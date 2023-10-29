https://sputnik-georgia.ru/20231029/kyrgyzskiy-politolog-o-vygode-stran-tsentralnoy-azii-ot-sotrudnichestva-s-eaes-sng-i-shos-283757960.html

Кыргызский политолог о выгоде стран Центральной Азии от сотрудничества с ЕАЭС, СНГ и ШОС

Кыргызский политолог о выгоде стран Центральной Азии от сотрудничества с ЕАЭС, СНГ и ШОС

Эксперт и общественный деятель Алмаз Усувалиев рассказал о том, почему Кыргызстан делает ставку на Россию в стратегических вопросах своего развития 29.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-29T14:14+0400

2023-10-29T14:14+0400

2023-10-29T14:18+0400

мультимедиа

видео

россия

кыргызстан

в мире

еаэс

снг

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1d/283757556_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_978697dd61b69940d9ef447fdc46b740.jpg

Алмаз Усувалиев поделился своим мнением о стратегической ориентации Кыргызстана на Россию и обосновал, почему такой выбор считается важным для будущего развития страны.Кроме того, эксперт объяснил, чем странам Центральной Азии выгодно сотрудничество с ЕАЭС, СНГ и ШОС. Подробнее смотрите в видео.

кыргызстан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, россия, кыргызстан, в мире, еаэс, снг, шос, видео