https://sputnik-georgia.ru/20231029/kyrgyzskiy-politolog-o-vygode-stran-tsentralnoy-azii-ot-sotrudnichestva-s-eaes-sng-i-shos-283757960.html
Кыргызский политолог о выгоде стран Центральной Азии от сотрудничества с ЕАЭС, СНГ и ШОС
Кыргызский политолог о выгоде стран Центральной Азии от сотрудничества с ЕАЭС, СНГ и ШОС
Эксперт и общественный деятель Алмаз Усувалиев рассказал о том, почему Кыргызстан делает ставку на Россию в стратегических вопросах своего развития 29.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-29T14:14+0400
2023-10-29T14:14+0400
2023-10-29T14:18+0400
мультимедиа
видео
россия
кыргызстан
в мире
еаэс
снг
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1d/283757556_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_978697dd61b69940d9ef447fdc46b740.jpg
Алмаз Усувалиев поделился своим мнением о стратегической ориентации Кыргызстана на Россию и обосновал, почему такой выбор считается важным для будущего развития страны.Кроме того, эксперт объяснил, чем странам Центральной Азии выгодно сотрудничество с ЕАЭС, СНГ и ШОС. Подробнее смотрите в видео.
кыргызстан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1d/283757556_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_105489d53248f420cef0d48517780971.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, россия, кыргызстан, в мире, еаэс, снг, шос, видео
мультимедиа, видео, россия, кыргызстан, в мире, еаэс, снг, шос, видео
Кыргызский политолог о выгоде стран Центральной Азии от сотрудничества с ЕАЭС, СНГ и ШОС
14:14 29.10.2023 (обновлено: 14:18 29.10.2023)
Эксперт и общественный деятель Алмаз Усувалиев рассказал о том, почему Кыргызстан делает ставку на Россию в стратегических вопросах своего развития
Алмаз Усувалиев поделился своим мнением о стратегической ориентации Кыргызстана на Россию и обосновал, почему такой выбор считается важным для будущего развития страны.
Кроме того, эксперт объяснил, чем странам Центральной Азии выгодно сотрудничество с ЕАЭС, СНГ и ШОС.
Подробнее смотрите в видео.