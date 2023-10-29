https://sputnik-georgia.ru/20231029/premer-gruzii-vyrazil-soboleznovaniya-semyam-pogibshikh-v-kazakhstane-shakhterov-283761609.html

Премьер Грузии выразил соболезнования семьям погибших в Казахстане шахтеров

Премьер Грузии выразил соболезнования семьям погибших в Казахстане шахтеров

По последним данным, обнаружены тела 45 человек, продолжаются поиски одного шахтера 29.10.2023, Sputnik Грузия

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касым-жомарт токаев

траур

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Премьер- министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования своему казахстанскому коллеге Алихану Смаилову и семьям погибших в шахте имени Костенко горняков. Взрыв прогремел в субботу на шахте имени Костенко в Карагандинской области. На поверхность вывели 208 шахтеров, 18 из них обратились за медицинской помощью. По последним данным, обнаружены тела 45 человек, продолжаются поиски одного шахтера. "Выражаю глубочайшую скорбь в связи с гибелью шахтеров в городе Костенко Республики Казахстан и сочувствую их семьям. Наши мысли и молитвы обращены к казахскому народу в это трудное время. Я сочувствую премьер-министру Алихану Смаилову", - написал Гарибашвили в Twitter. В связи с гибелью людей в результате аварии на шахте, 29 октября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил общенациональный траур в стране. После трагедии Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией. В кабмине объяснили, что президент принял такое решение, поскольку это вторая крупная авария, унесшая жизни горняков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, казахстан, общество, происшествия, ираклий гарибашвили, алихан смаилов, касым-жомарт токаев , траур