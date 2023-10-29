https://sputnik-georgia.ru/20231029/premer-gruzii-vyrazil-soboleznovaniya-semyam-pogibshikh-v-kazakhstane-shakhterov-283761609.html
Премьер Грузии выразил соболезнования семьям погибших в Казахстане шахтеров
Премьер Грузии выразил соболезнования семьям погибших в Казахстане шахтеров
По последним данным, обнаружены тела 45 человек, продолжаются поиски одного шахтера 29.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-29T20:54+0400
2023-10-29T20:54+0400
2023-10-29T21:01+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Премьер- министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования своему казахстанскому коллеге Алихану Смаилову и семьям погибших в шахте имени Костенко горняков. Взрыв прогремел в субботу на шахте имени Костенко в Карагандинской области. На поверхность вывели 208 шахтеров, 18 из них обратились за медицинской помощью. По последним данным, обнаружены тела 45 человек, продолжаются поиски одного шахтера. "Выражаю глубочайшую скорбь в связи с гибелью шахтеров в городе Костенко Республики Казахстан и сочувствую их семьям. Наши мысли и молитвы обращены к казахскому народу в это трудное время. Я сочувствую премьер-министру Алихану Смаилову", - написал Гарибашвили в Twitter. В связи с гибелью людей в результате аварии на шахте, 29 октября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил общенациональный траур в стране. После трагедии Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией. В кабмине объяснили, что президент принял такое решение, поскольку это вторая крупная авария, унесшая жизни горняков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, казахстан, общество, происшествия, ираклий гарибашвили, алихан смаилов, касым-жомарт токаев , траур
Премьер Грузии выразил соболезнования семьям погибших в Казахстане шахтеров
20:54 29.10.2023 (обновлено: 21:01 29.10.2023)
По последним данным, обнаружены тела 45 человек, продолжаются поиски одного шахтера
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Премьер- министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования своему казахстанскому коллеге Алихану Смаилову и семьям погибших в шахте имени Костенко горняков.
Взрыв прогремел в субботу на шахте имени Костенко в Карагандинской области. На поверхность вывели 208 шахтеров, 18 из них обратились за медицинской помощью. По последним данным, обнаружены тела 45 человек, продолжаются поиски одного шахтера.
"Выражаю глубочайшую скорбь в связи с гибелью шахтеров в городе Костенко Республики Казахстан и сочувствую их семьям. Наши мысли и молитвы обращены к казахскому народу в это трудное время. Я сочувствую премьер-министру Алихану Смаилову", - написал Гарибашвили в Twitter.
https://twitter.com/GharibashviliGe/status/1718657079659921842?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1718657079659921842%7Ctwgr%5Ed68487bed41b8a589574dd0a2685ea54406f3bfd%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fimedinews.ge%2Fge%2Fpolitika%2F311146%2Firakli-garibashvili-kazakhetshi-shakhtshi-apetqebis-shedegad-dagupulebis-ojakhebs-usamdzimrebs
В связи с гибелью людей в результате аварии на шахте, 29 октября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил общенациональный траур в стране.
После трагедии Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией. В кабмине объяснили, что президент принял такое решение, поскольку это вторая крупная авария, унесшая жизни горняков.