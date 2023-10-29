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Ретрокрасота: фестиваль исторических автомобилей в Тбилиси
Ретрокрасота: фестиваль исторических автомобилей в Тбилиси
В Тбилиси прошел очередной фестиваль уникальных и редких автомобилей. Подробнее – смотрите в видео Sputnik Грузия 29.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-29T18:31+0400
2023-10-29T18:31+0400
2023-10-29T18:45+0400
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Мероприятие было организовано при поддержке мэрии Тбилиси по инициативе Ассоциации исторических автомобилей Грузии.Фестиваль ретро стал уже доброй традицией, которая берет свое начало с 2021 года. С тех пор подобные мероприятия проходили не только в Тбилиси, но и в Телави и Рустави.В фестивале приняли участие около 150 автовладельцев. Самым старым автомобилем на выставке был представлен Jeep 1935 года выпуска.
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видео-новости из грузии, видео, мультимедиа, грузия, тбилиси, автомобили, видео
видео-новости из грузии, видео, мультимедиа, грузия, тбилиси, автомобили, видео
Ретрокрасота: фестиваль исторических автомобилей в Тбилиси
18:31 29.10.2023 (обновлено: 18:45 29.10.2023)
В Тбилиси прошел очередной фестиваль уникальных и редких автомобилей. Подробнее – смотрите в видео Sputnik Грузия
Мероприятие было организовано при поддержке мэрии Тбилиси по инициативе Ассоциации исторических автомобилей Грузии.
Фестиваль ретро стал уже доброй традицией, которая берет свое начало с 2021 года. С тех пор подобные мероприятия проходили не только в Тбилиси, но и в Телави и Рустави.
В фестивале приняли участие около 150 автовладельцев. Самым старым автомобилем на выставке был представлен Jeep 1935 года выпуска.