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Ретрокрасота: фестиваль исторических автомобилей в Тбилиси

Ретрокрасота: фестиваль исторических автомобилей в Тбилиси

В Тбилиси прошел очередной фестиваль уникальных и редких автомобилей. Подробнее – смотрите в видео Sputnik Грузия 29.10.2023, Sputnik Грузия

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Мероприятие было организовано при поддержке мэрии Тбилиси по инициативе Ассоциации исторических автомобилей Грузии.Фестиваль ретро стал уже доброй традицией, которая берет свое начало с 2021 года. С тех пор подобные мероприятия проходили не только в Тбилиси, но и в Телави и Рустави.В фестивале приняли участие около 150 автовладельцев. Самым старым автомобилем на выставке был представлен Jeep 1935 года выпуска.

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