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https://sputnik-georgia.ru/20231029/retro-krasota-festival-istoricheskikh-avtomobiley-v-tbilisi-283760297.html
Ретрокрасота: фестиваль исторических автомобилей в Тбилиси
Ретрокрасота: фестиваль исторических автомобилей в Тбилиси
В Тбилиси прошел очередной фестиваль уникальных и редких автомобилей. Подробнее – смотрите в видео Sputnik Грузия 29.10.2023, Sputnik Грузия
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Мероприятие было организовано при поддержке мэрии Тбилиси по инициативе Ассоциации исторических автомобилей Грузии.Фестиваль ретро стал уже доброй традицией, которая берет свое начало с 2021 года. С тех пор подобные мероприятия проходили не только в Тбилиси, но и в Телави и Рустави.В фестивале приняли участие около 150 автовладельцев. Самым старым автомобилем на выставке был представлен Jeep 1935 года выпуска.
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видео-новости из грузии, видео, мультимедиа, грузия, тбилиси, автомобили, видео
видео-новости из грузии, видео, мультимедиа, грузия, тбилиси, автомобили, видео

Ретрокрасота: фестиваль исторических автомобилей в Тбилиси

18:31 29.10.2023 (обновлено: 18:45 29.10.2023)
© video: Sputnik / Stringer
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В Тбилиси прошел очередной фестиваль уникальных и редких автомобилей. Подробнее – смотрите в видео Sputnik Грузия
Мероприятие было организовано при поддержке мэрии Тбилиси по инициативе Ассоциации исторических автомобилей Грузии.
Фестиваль ретро стал уже доброй традицией, которая берет свое начало с 2021 года. С тех пор подобные мероприятия проходили не только в Тбилиси, но и в Телави и Рустави.
В фестивале приняли участие около 150 автовладельцев. Самым старым автомобилем на выставке был представлен Jeep 1935 года выпуска.
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