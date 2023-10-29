https://sputnik-georgia.ru/20231029/skolko-mashin-ezdit-v-gruzii-poslednie-dannye-283749493.html

Сколько машин ездит в Грузии: последние данные

Сколько машин ездит в Грузии: последние данные

Более 80% машин принадлежит частным лицам, остальные находятся во владении компаний 29.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-29T09:01+0400

2023-10-29T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Число автомобилей, зарегистрированных в Грузии на 30 сентября этого года, превысило отметку 1,7 миллиона, говорится в материалах на сайте МВД. По данным ведомства, в Грузии ездит 1 715 556 автомобилей, из которых 1 055 624 – легковые. При этом 81% всех машин принадлежит частным лицам, остальные находятся во владении компаний. Из общего числа машин электромобили и гибридные автомобили составляют лишь 5%, основная часть ездит на бензине. При этом лишь треть автомобилей, ездящих в Грузии, выпущена менее 10 лет назад. Наибольшее число автомобилей приходится на Тбилиси. Далее следуют регионы Имерети и Квемо Картли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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