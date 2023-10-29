https://sputnik-georgia.ru/20231029/strelba-na-prazdnovanii-khellouina-v-ssha---dva-cheloveka-pogibli-18-postradali-283759991.html
Стрельба на праздновании Хэллоуина в США – два человека погибли, 18 пострадали
Стрельба на праздновании Хэллоуина в США – два человека погибли, 18 пострадали
Стрельбе предшествовала драка между двумя группами людей 29.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-29T19:09+0400
2023-10-29T19:09+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. По меньшей мере два человека погибли, еще 18 госпитализированы в результате стрельбы во время празднования Хэллоуина в американской Флориде, передает местный телеканал WFLA, принадлежащий NBC, со ссылкой на полицию.По данным телеканала, инцидент произошел в воскресенье в районе Йибор Сити в городе Тампа, стрельбе предшествовала драка между двумя группами людей."В результате стрельбы два человека погибли, еще 18 человек были госпитализированы", - говорится в сообщении телеканала.Телеканал со ссылкой на видео в соцсетях сообщает, что жертвы были в костюмах. Когда произошла стрельба, полицейские уже были на месте, никто из них не пострадал, отмечает телеканал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, сша, флорида, стрельба, хэллоуин
в мире, новости, происшествия, сша, флорида, стрельба, хэллоуин
Стрельба на праздновании Хэллоуина в США – два человека погибли, 18 пострадали
Стрельбе предшествовала драка между двумя группами людей
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. По меньшей мере два человека погибли, еще 18 госпитализированы в результате стрельбы во время празднования Хэллоуина в американской Флориде, передает местный телеканал WFLA, принадлежащий NBC, со ссылкой на полицию.
По данным телеканала, инцидент произошел в воскресенье в районе Йибор Сити в городе Тампа, стрельбе предшествовала драка между двумя группами людей.
"В результате стрельбы два человека погибли, еще 18 человек были госпитализированы", - говорится в сообщении телеканала.
Телеканал со ссылкой на видео в соцсетях сообщает, что жертвы были в костюмах. Когда произошла стрельба, полицейские уже были на месте, никто из них не пострадал, отмечает телеканал.