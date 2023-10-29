https://sputnik-georgia.ru/20231029/v-gruzii-izyali-bolee-11-millionov-psikhotropnykh-lekarstv-prodavaemykh-nezakonno-283477030.html

В Грузии изъяли более 11 миллионов психотропных лекарств, продаваемых незаконно

В Грузии изъяли более 11 миллионов психотропных лекарств, продаваемых незаконно

В 62 аптеках Грузии было зафиксировано 258 фактов незаконной фармацевтической деятельности 29.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 окт— Sputnik. Сотрудники Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Грузии в 2023 году изъяли из авторизированных аптек 11 341 684 единицы психотропных медикаментов, продаваемых без соответствующего разрешения и рецептов, сообщает пресс-служба ведомства.Всего за первые девять месяцев этого года в 62 аптеках Грузии было зафиксировано 258 фактов незаконной фармацевтической деятельности. Инспекторы выяснили, что 97 753 единицы психотропных лекарств были в аптеках, у которых вообще не было права продавать подобные медикаменты. В остальных случаях эти медикаменты продавались без необходимого рецепта.Сотрудники агентства составили протоколы административного правонарушения. Подобная незаконная фармацевтическая деятельность наказывается штрафом в размере от 6 до 16 тысяч лари (порядка 2,2-6 тысячи долларов). Информацию о нарушениях инспекторы направили Следственной службе Минфина Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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