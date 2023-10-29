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В Грузии изъяли более 11 миллионов психотропных лекарств, продаваемых незаконно
В Грузии изъяли более 11 миллионов психотропных лекарств, продаваемых незаконно
В 62 аптеках Грузии было зафиксировано 258 фактов незаконной фармацевтической деятельности 29.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-29T12:43+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт— Sputnik. Сотрудники Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Грузии в 2023 году изъяли из авторизированных аптек 11 341 684 единицы психотропных медикаментов, продаваемых без соответствующего разрешения и рецептов, сообщает пресс-служба ведомства.Всего за первые девять месяцев этого года в 62 аптеках Грузии было зафиксировано 258 фактов незаконной фармацевтической деятельности. Инспекторы выяснили, что 97 753 единицы психотропных лекарств были в аптеках, у которых вообще не было права продавать подобные медикаменты. В остальных случаях эти медикаменты продавались без необходимого рецепта.Сотрудники агентства составили протоколы административного правонарушения. Подобная незаконная фармацевтическая деятельность наказывается штрафом в размере от 6 до 16 тысяч лари (порядка 2,2-6 тысячи долларов). Информацию о нарушениях инспекторы направили Следственной службе Минфина Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, здравоохранение в грузии, здравоохранение
В Грузии изъяли более 11 миллионов психотропных лекарств, продаваемых незаконно
12:43 29.10.2023 (обновлено: 12:56 29.10.2023)
В 62 аптеках Грузии было зафиксировано 258 фактов незаконной фармацевтической деятельности
ТБИЛИСИ, 29 окт— Sputnik. Сотрудники Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Грузии в 2023 году изъяли из авторизированных аптек 11 341 684 единицы психотропных медикаментов, продаваемых без соответствующего разрешения и рецептов, сообщает пресс-служба ведомства.
Всего за первые девять месяцев этого года в 62 аптеках Грузии было зафиксировано 258 фактов незаконной фармацевтической деятельности.
Инспекторы выяснили, что 97 753 единицы психотропных лекарств были в аптеках, у которых вообще не было права продавать подобные медикаменты. В остальных случаях эти медикаменты продавались без необходимого рецепта.
Сотрудники агентства составили протоколы административного правонарушения. Подобная незаконная фармацевтическая деятельность наказывается штрафом в размере от 6 до 16 тысяч лари (порядка 2,2-6 тысячи долларов). Информацию о нарушениях инспекторы направили Следственной службе Минфина Грузии.