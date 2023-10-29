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В Грузии задержан мужчина, который заставлял жену попрошайничать
В Грузии задержан мужчина, который заставлял жену попрошайничать
Задержанный в целях получения дополнительного дохода обманным путем вывез из Тбилиси в Кутаиси лицо с ОВЗ 29.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-29T17:04+0400
2023-10-29T17:04+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Грузинские полицейские задержали по обвинению в торговле людьми ранее судимого 53-летнего гражданина Грузии, который заставлял жену попрошайничать, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе следствия установлено, что обвиняемый разработал схему торговли людьми. Для воплощения указанной схемы и осуществления трудовой эксплуатации, он заставлял жену под психологическим давлением и угрозами физической расправы просить милостыню в городе Батуми. Расследование ведется по частям второй и третьей статьи "Торговля людьми (траффикинг)". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, кутаиси, мвд грузии
грузия, новости, происшествия, кутаиси, мвд грузии
В Грузии задержан мужчина, который заставлял жену попрошайничать
17:04 29.10.2023 (обновлено: 18:02 29.10.2023)
Задержанный в целях получения дополнительного дохода обманным путем вывез из Тбилиси в Кутаиси лицо с ОВЗ
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Грузинские полицейские задержали по обвинению в торговле людьми ранее судимого 53-летнего гражданина Грузии, который заставлял жену попрошайничать, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе следствия установлено, что обвиняемый разработал схему торговли людьми. Для воплощения указанной схемы и осуществления трудовой эксплуатации, он заставлял жену под психологическим давлением и угрозами физической расправы просить милостыню в городе Батуми.
Также следствие установило, что задержанный в целях получения дополнительного дохода обманным путем вывез из Тбилиси в Кутаиси лицо с ОВЗ, где заставлял его собирать милостыню на разных улицах и автомобильных дорогах. При этом деньги, полученные преступным путем, полностью забирал себе обвиняемый.
Расследование ведется по частям второй и третьей статьи "Торговля людьми (траффикинг)". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.