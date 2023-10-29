https://sputnik-georgia.ru/20231029/v-rezultate-neschastnogo-sluchaya-v-kakheti-skonchalsya-trekhletniy-rebenok-283763845.html

В результате несчастного случая в Кахети скончался трехлетний ребенок

В результате несчастного случая в Кахети скончался трехлетний ребенок

Внезапно отвалилась часть памятника и упала на находящегося там ребенка 29.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Трехлетний ребенок скончался в результате несчастного случая в селе Архилоскало в Кахети в воскресенье вечером, сообщает телекомпания "Рустави 2". Трагедия произошла у мемориала "Вепхви да мокме" ("Витязь и тигр") в районе Дедоплискаро. Как стало известно со слов очевидцев, внезапно отвалилась часть памятника и упала на находящегося там ребенка. Несовершеннолетний скончался по дороге в больницу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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