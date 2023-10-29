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В результате несчастного случая в Кахети скончался трехлетний ребенок
В результате несчастного случая в Кахети скончался трехлетний ребенок
Внезапно отвалилась часть памятника и упала на находящегося там ребенка 29.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-29T22:56+0400
2023-10-29T22:56+0400
2023-10-29T22:56+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Трехлетний ребенок скончался в результате несчастного случая в селе Архилоскало в Кахети в воскресенье вечером, сообщает телекомпания "Рустави 2". Трагедия произошла у мемориала "Вепхви да мокме" ("Витязь и тигр") в районе Дедоплискаро. Как стало известно со слов очевидцев, внезапно отвалилась часть памятника и упала на находящегося там ребенка. Несовершеннолетний скончался по дороге в больницу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, кахети
происшествия, новости, грузия, кахети
В результате несчастного случая в Кахети скончался трехлетний ребенок
Внезапно отвалилась часть памятника и упала на находящегося там ребенка
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Трехлетний ребенок скончался в результате несчастного случая в селе Архилоскало в Кахети в воскресенье вечером, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Трагедия произошла у мемориала "Вепхви да мокме" ("Витязь и тигр") в районе Дедоплискаро. Как стало известно со слов очевидцев, внезапно отвалилась часть памятника и упала на находящегося там ребенка.
Несовершеннолетний скончался по дороге в больницу.