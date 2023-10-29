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Вкусный Тбилиси: гостей и жителей столицы приглашают на фестиваль стрит-фуда
Вкусный Тбилиси: гостей и жителей столицы приглашают на фестиваль стрит-фуда
Гостям мероприятия предлагают отведать блюда грузинской кухни и провести время в приятной обстановке 29.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-29T10:07+0400
2023-10-29T10:07+0400
2023-10-29T10:07+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Гостей и жителей грузинской столицы призывают не упустить возможность и посетить последний день фестиваля стрит-фуда и музыки "Попробуй вкус Тбилиси" в парке Деда Эна, говорится в сообщении организаторов.Фестиваль традиционно проводится в осенние теплые дни. В этом году он разделен на два этапа: 21-22 и 28-29 октября.Гости смогут попробовать вкусности, послушать музыку и провести время в приятной обстановке.Помимо еды на фестивале можно будет попробовать натуральное грузинское вино, пиво и сидр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, кулинария, фестиваль, фестивали
грузия, новости, общество, тбилиси, кулинария, фестиваль, фестивали
Вкусный Тбилиси: гостей и жителей столицы приглашают на фестиваль стрит-фуда
Гостям мероприятия предлагают отведать блюда грузинской кухни и провести время в приятной обстановке
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Гостей и жителей грузинской столицы призывают не упустить возможность и посетить последний день фестиваля стрит-фуда и музыки "Попробуй вкус Тбилиси" в парке Деда Эна, говорится в сообщении организаторов.
Фестиваль традиционно проводится в осенние теплые дни. В этом году он разделен на два этапа: 21-22 и 28-29 октября.
Гости смогут попробовать вкусности, послушать музыку и провести время в приятной обстановке.
Помимо еды на фестивале можно будет попробовать натуральное грузинское вино, пиво и сидр.