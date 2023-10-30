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https://sputnik-georgia.ru/20231030/bankiry-zhdut-snizheniya-stavki-refinansirovaniya-v-gruzii-283768707.html
Банкиры ждут снижения ставки рефинансирования в Грузии
Банкиры ждут снижения ставки рефинансирования в Грузии
Снижение ставки будет положительно как для банков, так и для потребителей, заявил банкир 30.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-30T07:01+0400
2023-10-30T07:01+0400
грузия
экономика
новости
"банк грузии"
национальный банк грузии
ставка рефинансирования
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Есть ожидание снижение ставки рефинансирования в Грузии и главный вопрос сейчас насколько быстро это произойдет, заявил исполнительный директор "Банка Грузии" Арчил Гачечиладзе. До мая 2023 года ставка рефинансирования держалась на уровне 11% и после поэтапно снижалась до 10,5%, 10,25% и 10%.Нацбанк Грузии на этой неделе, исходя из существующих инфляционных рисков, вызванных геополитической неопределенностью на Ближнем Востоке, принял решение оставить ставку на уровне 10%. "Поскольку сегодня в Грузии снято инфляционное давление, мы думаем, что ставка рефинансирования снизится, что будет очень хорошо для грузинских потребителей и бизнесменов", - сказал Гачечиладзе Нацбанк Грузии сохранил ставку рефинансирования на прежнем уровне &gt;&gt;Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе. По прогнозу Нацбанка Грузии, по итогам года уровень инфляции в среднем увеличится до 1%, а в следующем году, отчасти с учетом базового эффекта, превысит целевой уровень и стабилизируется на уровне 3% лишь ко второй половине 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, "банк грузии", национальный банк грузии, ставка рефинансирования
грузия, экономика, новости, "банк грузии", национальный банк грузии, ставка рефинансирования

Банкиры ждут снижения ставки рефинансирования в Грузии

07:01 30.10.2023
© Sputnik / Alexander ImedashviliУличный терминал быстрой оплаты Банка Грузии
Уличный терминал быстрой оплаты Банка Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2023
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Снижение ставки будет положительно как для банков, так и для потребителей, заявил банкир
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Есть ожидание снижение ставки рефинансирования в Грузии и главный вопрос сейчас насколько быстро это произойдет, заявил исполнительный директор "Банка Грузии" Арчил Гачечиладзе.
До мая 2023 года ставка рефинансирования держалась на уровне 11% и после поэтапно снижалась до 10,5%, 10,25% и 10%.Нацбанк Грузии на этой неделе, исходя из существующих инфляционных рисков, вызванных геополитической неопределенностью на Ближнем Востоке, принял решение оставить ставку на уровне 10%.
"Поскольку сегодня в Грузии снято инфляционное давление, мы думаем, что ставка рефинансирования снизится, что будет очень хорошо для грузинских потребителей и бизнесменов", - сказал Гачечиладзе
Нацбанк Грузии сохранил ставку рефинансирования на прежнем уровне >>
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
По прогнозу Нацбанка Грузии, по итогам года уровень инфляции в среднем увеличится до 1%, а в следующем году, отчасти с учетом базового эффекта, превысит целевой уровень и стабилизируется на уровне 3% лишь ко второй половине 2023 года.
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