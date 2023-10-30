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Гробницы эллинистического периода обнаружена недалеко от Мцхета
Гробницы эллинистического периода обнаружена недалеко от Мцхета
Исследовательская деятельность в селе Ничбиси началась в 2018 году 30.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-30T10:42+0400
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Грузинские археологи обнаружили 72 гробницы эллинистического периода в селе Ничбиси в 17 километрах от древней столицы Грузии – города Мцхета, сообщает Первый канал. Обнаруженные археологические артефакты относятся к IV веку до нашей эры и хранятся в историко-археологическом музее "Европейского университета". По словам профессора, раскопки продолжаются на территории обнаруженного Самтаврского могильника и на месте, где раньше располагалось городище "накалакари". С 2018 года при поддержке "Европейского университета" Институт археологии имени академика Андриа Апакидзе и Историко-археологический музей восстановили полноценную исследовательскую деятельность в селе Ничбиси. Основа для археологических исследований поселения доэллинистической эпохи в Ничбиси была заложена в 80-е годы прошлого века академиком Андриа Апакидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, мцхета, культура
Гробницы эллинистического периода обнаружена недалеко от Мцхета
10:42 30.10.2023 (обновлено: 11:15 30.10.2023)
Исследовательская деятельность в селе Ничбиси началась в 2018 году
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Грузинские археологи обнаружили 72 гробницы эллинистического периода в селе Ничбиси в 17 километрах от древней столицы Грузии – города Мцхета, сообщает Первый канал.
Обнаруженные археологические артефакты относятся к IV веку до нашей эры и хранятся в историко-археологическом музее "Европейского университета".
"Обнаружены редкие вещи. Среди них орудия труда из железа, украшения и уникальные керамические изделия", – рассказал руководитель экспедиции профессор Александр Нонешвили.
По словам профессора, раскопки продолжаются на территории обнаруженного Самтаврского могильника и на месте, где раньше располагалось городище "накалакари".
С 2018 года при поддержке "Европейского университета" Институт археологии имени академика Андриа Апакидзе и Историко-археологический музей восстановили полноценную исследовательскую деятельность в селе Ничбиси.
Основа для археологических исследований поселения доэллинистической эпохи в Ничбиси была заложена в 80-е годы прошлого века академиком Андриа Апакидзе.