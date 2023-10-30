https://sputnik-georgia.ru/20231030/grobnitsa-ellinisticheskogo-perioda--obnaruzhena-nedaleko-ot-mtskheta-283772333.html

Гробницы эллинистического периода обнаружена недалеко от Мцхета

Гробницы эллинистического периода обнаружена недалеко от Мцхета

Исследовательская деятельность в селе Ничбиси началась в 2018 году 30.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-30T10:42+0400

2023-10-30T10:42+0400

2023-10-30T11:15+0400

грузия

новости

общество

мцхета

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/1a/274272161_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fff45594467efeaa530599e4ef53fe66.jpg

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Грузинские археологи обнаружили 72 гробницы эллинистического периода в селе Ничбиси в 17 километрах от древней столицы Грузии – города Мцхета, сообщает Первый канал. Обнаруженные археологические артефакты относятся к IV веку до нашей эры и хранятся в историко-археологическом музее "Европейского университета". По словам профессора, раскопки продолжаются на территории обнаруженного Самтаврского могильника и на месте, где раньше располагалось городище "накалакари". С 2018 года при поддержке "Европейского университета" Институт археологии имени академика Андриа Апакидзе и Историко-археологический музей восстановили полноценную исследовательскую деятельность в селе Ничбиси. Основа для археологических исследований поселения доэллинистической эпохи в Ничбиси была заложена в 80-е годы прошлого века академиком Андриа Апакидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

мцхета

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, мцхета, культура