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Мэрия города Рустави подала иск против городского собрания
Мэрия города Рустави подала иск против городского собрания
Две оппозиционные партии препятствуют работе сакребуло с грубым нарушением регламента, заявила мэр города Рустави 30.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-30T13:53+0400
2023-10-30T13:53+0400
2023-10-30T14:24+0400
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рустави
георгий гахария
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Мэрия Рустави подала иск в суд против сакребуло (городское собрание) города и обвинила в воспрепятствовании многомиллионным проектам большинство, представленное членами крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и партией экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию", заявила мэр города Нино Лацабидзе. Сакребуло Рустави входит в число тех местных совещательных органов, где большинство депутатских мест по итогам местных выборов в ноябре 2021 года получила оппозиция. Всего в сакребуло Рустави 35 депутатов. Из них у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 16 мест, и столько же у "Единого национального движения". Еще три мандата досталось партии "За Грузию". По ее словам, иск против сакребуло был подан в городской суд 27 октября. Как отметила Лацабидзе, в течение последних двух лет, с тех пор как начало работать нынешнее сакребуло, параллельно планированию и реализации проектов, необходимых для развития города, мэрия Рустави систематически борется с тем, чтобы вывести членов большинства сакребуло "из режима вредного бездействия и вернуть сакребуло свои функции". По ее словам, несмотря на многочисленные попытки мэрии Рустави, публичные обращения и письменные запросы, коалиция "Нацдвижения" и "За Грузию" в сакребуло Рустави препятствует работе сакребуло с грубым нарушением регламента, приостанавливает на месяцы работу комиссии, не переносит заседание сакребуло, не рассматривает и необоснованно возвращает такие важные для города вопросы, как привлечение новых инвестиций."Нацдвижение" и партия экс-премьера Гахария мешают развитию Рустави – мэр города>>Председателем Сакребуло Рустави в конце января 2022 года стал депутат от партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" Нодар Шерозия. Первым заместителем председателя был избран представитель "Национального движения" Александре Беридзе, заместителем председателя – депутат от партии "За Грузию" Заза Джаяни. Фракция "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не принимала участия в голосовании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, рустави, георгий гахария, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, политика, рустави, георгий гахария, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
Мэрия города Рустави подала иск против городского собрания
13:53 30.10.2023 (обновлено: 14:24 30.10.2023)
Две оппозиционные партии препятствуют работе сакребуло с грубым нарушением регламента, заявила мэр города Рустави
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Мэрия Рустави подала иск в суд против сакребуло (городское собрание) города и обвинила в воспрепятствовании многомиллионным проектам большинство, представленное членами крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и партией экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию", заявила мэр города Нино Лацабидзе.
Сакребуло Рустави входит в число тех местных совещательных органов, где большинство депутатских мест по итогам местных выборов в ноябре 2021 года получила оппозиция. Всего в сакребуло Рустави 35 депутатов. Из них у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 16 мест, и столько же у "Единого национального движения". Еще три мандата досталось партии "За Грузию".
"Когда искусственно препятствуют инвестициям в город на несколько десятков миллионов лари и созданию новых рабочих мест, когда нарушаются интересы руставцев и намеренно мешают развитию города, мы обязаны использовать все законные рычаги, которые в рамках закона приведут и вернут в сакребуло Рустави две партии, искусственно создающие барьеры против города", – заявила Лацабидзе.
По ее словам, иск против сакребуло был подан в городской суд 27 октября.
Как отметила Лацабидзе, в течение последних двух лет, с тех пор как начало работать нынешнее сакребуло, параллельно планированию и реализации проектов, необходимых для развития города, мэрия Рустави систематически борется с тем, чтобы вывести членов большинства сакребуло "из режима вредного бездействия и вернуть сакребуло свои функции".
"Команда Рустави работает над этими вопросами месяцами. Для того, чтобы защитить интересы руставцев, и для того, чтобы оппозиционная коалиция сакребуло начала выполнять свои обязанности хотя бы через два года, мы были вынуждены обратиться в суд", – заявила Лацабидзе.
По ее словам, несмотря на многочисленные попытки мэрии Рустави, публичные обращения и письменные запросы, коалиция "Нацдвижения" и "За Грузию" в сакребуло Рустави препятствует работе сакребуло с грубым нарушением регламента, приостанавливает на месяцы работу комиссии, не переносит заседание сакребуло, не рассматривает и необоснованно возвращает такие важные для города вопросы, как привлечение новых инвестиций.
Председателем Сакребуло Рустави в конце января 2022 года стал депутат от партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" Нодар Шерозия.
Первым заместителем председателя был избран представитель "Национального движения" Александре Беридзе, заместителем председателя – депутат от партии "За Грузию" Заза Джаяни.
Фракция "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не принимала участия в голосовании.