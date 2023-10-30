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Наконец-то – Басилашвили одержал первую победу за восемь месяцев
Наконец-то – Басилашвили одержал первую победу за восемь месяцев
Летом Николоз Басилашвили перенес две операции на руке 30.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-30T14:58+0400
2023-10-30T14:58+0400
2023-10-30T15:10+0400
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили прервал затянувшуюся серию неудач и выиграл первую встречу отборочного этапа турнира Challenger в итальянском Бергамо. Эта победа стала первой для Басилашвили с 18 февраля 2023 года. На сегодня теннисист занимает 395 место в мировом рейтинге. Басилашвили в двух сетах обыграл 347-го теннисиста мира, ливанца Хади Хабиба – 6:4, 6:1. В первом сете игроки не допустили ошибок на подаче. Басилашвили в десятой партии сделал решающий брейк и завершил сет в свою пользу. Во втором сете грузинский теннисист полностью воспользовался преимуществом и не оставил сопернику шансов спасти игру. Чтобы попасть в основную сетку турнира в Бергамо, Басилашвили сегодня, 30 октября, проведет решающий матч против британца Билли Харриса. Летом Николоз Басилашвили перенес две операции на локте и вернулся на корт только в этом месяце. Возвращение грузинского теннисиста в октябре оказалось не очень радужным. Басилашвили проиграл немцу Якобу Шнайдеру в первом отборочном этапе турнира Hamburg Challenger (3:6, 4:6). За свою карьеру Николоз Басилашвили выиграл пять турниров ATP, а его лучшим местом в мировом рейтинге стало 16 место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, николоз басилашвили, atp
Наконец-то – Басилашвили одержал первую победу за восемь месяцев
14:58 30.10.2023 (обновлено: 15:10 30.10.2023)
Летом Николоз Басилашвили перенес две операции на руке
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили прервал затянувшуюся серию неудач и выиграл первую встречу отборочного этапа турнира Challenger в итальянском Бергамо.
Эта победа стала первой для Басилашвили с 18 февраля 2023 года. На сегодня теннисист занимает 395 место в мировом рейтинге.
Басилашвили в двух сетах обыграл 347-го теннисиста мира, ливанца Хади Хабиба – 6:4, 6:1.
В первом сете игроки не допустили ошибок на подаче. Басилашвили в десятой партии сделал решающий брейк и завершил сет в свою пользу. Во втором сете грузинский теннисист полностью воспользовался преимуществом и не оставил сопернику шансов спасти игру.
Чтобы попасть в основную сетку турнира в Бергамо, Басилашвили сегодня, 30 октября, проведет решающий матч против британца Билли Харриса.
Летом Николоз Басилашвили перенес две операции на локте и вернулся на корт только в этом месяце. Возвращение грузинского теннисиста в октябре оказалось не очень радужным. Басилашвили проиграл немцу Якобу Шнайдеру в первом отборочном этапе турнира Hamburg Challenger (3:6, 4:6).
За свою карьеру Николоз Басилашвили выиграл пять турниров ATP, а его лучшим местом в мировом рейтинге стало 16 место.