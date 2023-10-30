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Предприятие по производству легковых автомобилей открылось в Азербайджане

Предприятие по производству легковых автомобилей открылось в Азербайджане

Совместная азербайджано-узбекская компания создаст соответствующий комплекс на территории Гаджигабульского промышленного квартала, там будут трудоустроены 1200... 30.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-30T19:23+0400

2023-10-30T19:23+0400

2023-10-30T19:33+0400

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. В Гаджигабульском промышленном квартале введено в эксплуатацию совместное азербайджано-узбекское предприятие по производству легковых автомобилей, заявил министр экономики АР Микаил Джаббаров, сообщил Sputnik Азербайджан.По информации министра, компания с капиталом 104 млн манатов создаст комплекс по производству легковых автомобилей на территории промквартала, на котором будут трудоустроены 1200 человек.Ранее стало известно, что на предприятии мощностью 30 тыс. автомобилей в год будет осуществляться сборка, сварка кузовов и покраска автомашин.Напомним, меморандум о сотрудничестве по расширению производства автотранспортных средств был подписан между Агентством развития экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана, Ассоциацией производителей машин и оборудования республики и узбекским АО "Узавтосаноат".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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