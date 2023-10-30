https://sputnik-georgia.ru/20231030/pyatiklassnitsa-v-vostochnoy-gruzii-poluchila-pismo-s-ugrozami---nachato-rassledovanie-283774639.html
Пятиклассница в Восточной Грузии получила письмо с угрозами – начато расследование
Пятиклассница в Восточной Грузии получила письмо с угрозами – начато расследование
Сообщается, что автор анонимного письма угрожал девочке убийством ее сестры, если она не заплатит 30.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-30T12:15+0400
2023-10-30T12:15+0400
2023-10-30T12:26+0400
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Начато расследование в одной из школ Горийского района (регион Шида Картли), где пятиклассница получила письмо с угрозами, сообщает "Рустави 2" со ссылкой на МВД Грузии. По информации СМИ, автор анонимного письма требовал от несовершеннолетней заплатить деньги, в противном случае грозился убить ее сестру. Администрация школы, узнав о случившемся, обратилась в МВД. Расследование ведется по статье "Угроза". Преступление предусматривает наказание в виде выплаты штрафа, общественно полезного труда или до года тюремного заключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, горийский район, мвд грузии
происшествия, новости, грузия, горийский район, мвд грузии
Пятиклассница в Восточной Грузии получила письмо с угрозами – начато расследование
12:15 30.10.2023 (обновлено: 12:26 30.10.2023)
Сообщается, что автор анонимного письма угрожал девочке убийством ее сестры, если она не заплатит
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Начато расследование в одной из школ Горийского района (регион Шида Картли), где пятиклассница получила письмо с угрозами, сообщает "Рустави 2" со ссылкой на МВД Грузии.
По информации СМИ, автор анонимного письма требовал от несовершеннолетней заплатить деньги, в противном случае грозился убить ее сестру. Администрация школы, узнав о случившемся, обратилась в МВД.
Расследование ведется по статье "Угроза". Преступление предусматривает наказание в виде выплаты штрафа, общественно полезного труда или до года тюремного заключения.