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Российская армия названа сильнейшей в мире – рейтинг американского издания
Российская армия названа сильнейшей в мире – рейтинг американского издания
Второе место в рейтинге военной мощи заняли США, третье – Китай 30.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-30T23:01+0400
2023-10-30T23:01+0400
2023-10-30T23:16+0400
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Россия заняла первое место в рейтинге стран с самыми сильными вооруженными силами, составленном изданием U.S. News & World Report. Как отмечает издание, мощь армий отдельных государств оценивалась на основе ответов респондентов глобального опроса. Это качество учитывалось при составлении общего рейтинга "Лучшие страны по версии U.S. News" и подкатегории "Сила". Второе место в рейтинге военной мощи заняли США, третье – Китай. На четвертой строчке списка расположился Израиль. На пятой – Южная Корея. Украина занимает шестое место. В десятку рейтинга также входят Иран, Великобритания, Германия и Турция. Рейтинг был составлен по итогам опроса более 17 тысяч человек из разных стран мира, который проводился с 17 марта по 12 июня. Как указано, был определен набор из 73 атрибутов страны – терминов, которые могут быть использованы для описания страны и которые также имеют отношение к успеху современного государства. Респонденты оценивали, ассоциируется ли у них предложенные организаторами опроса атрибуты с той или иной нацией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, новости, политика, сша, китай, украина, u.s. news & world report, российская армия
в мире, россия, новости, политика, сша, китай, украина, u.s. news & world report, российская армия
Российская армия названа сильнейшей в мире – рейтинг американского издания
23:01 30.10.2023 (обновлено: 23:16 30.10.2023)
Второе место в рейтинге военной мощи заняли США, третье – Китай
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik.
Россия заняла первое место в рейтинге стран с самыми сильными вооруженными силами, составленном изданием U.S. News & World Report
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Как отмечает издание, мощь армий отдельных государств оценивалась на основе ответов респондентов глобального опроса. Это качество учитывалось при составлении общего рейтинга "Лучшие страны по версии U.S. News" и подкатегории "Сила".
Второе место в рейтинге военной мощи заняли США, третье – Китай. На четвертой строчке списка расположился Израиль. На пятой – Южная Корея.
Украина занимает шестое место. В десятку рейтинга также входят Иран, Великобритания, Германия и Турция.
При этом в общем рейтинге лучших стран мира Россия, как пишет U.S. News & World Report, заняла 37-е место из 87. Тройку лучших стран, по версии U.S. News, составляют Швейцария, Канада и Швеция. Украина же – на 68-м месте.
Рейтинг был составлен по итогам опроса более 17 тысяч человек из разных стран мира, который проводился с 17 марта по 12 июня. Как указано, был определен набор из 73 атрибутов страны – терминов, которые могут быть использованы для описания страны и которые также имеют отношение к успеху современного государства. Респонденты оценивали, ассоциируется ли у них предложенные организаторами опроса атрибуты с той или иной нацией.