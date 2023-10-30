https://sputnik-georgia.ru/20231030/rossiyskaya-armiya-nazvana-silneyshey-v-mire---reyting-amerikanskogo-izdaniya-283800620.html

Российская армия названа сильнейшей в мире – рейтинг американского издания

Российская армия названа сильнейшей в мире – рейтинг американского издания

Второе место в рейтинге военной мощи заняли США, третье – Китай 30.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-30T23:01+0400

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Россия заняла первое место в рейтинге стран с самыми сильными вооруженными силами, составленном изданием U.S. News & World Report. Как отмечает издание, мощь армий отдельных государств оценивалась на основе ответов респондентов глобального опроса. Это качество учитывалось при составлении общего рейтинга "Лучшие страны по версии U.S. News" и подкатегории "Сила". Второе место в рейтинге военной мощи заняли США, третье – Китай. На четвертой строчке списка расположился Израиль. На пятой – Южная Корея. Украина занимает шестое место. В десятку рейтинга также входят Иран, Великобритания, Германия и Турция. Рейтинг был составлен по итогам опроса более 17 тысяч человек из разных стран мира, который проводился с 17 марта по 12 июня. Как указано, был определен набор из 73 атрибутов страны – терминов, которые могут быть использованы для описания страны и которые также имеют отношение к успеху современного государства. Респонденты оценивали, ассоциируется ли у них предложенные организаторами опроса атрибуты с той или иной нацией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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