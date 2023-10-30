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Сборная Грузии по борьбе завершила выступление на ЧМ U-23 золотой медалью
Сборная Грузии по борьбе завершила выступление на ЧМ U-23 золотой медалью
Георгий Тохадзе принес сборной Грузии первую золотую медаль 30.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-30T11:22+0400
2023-10-30T11:22+0400
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Грузинский борец Георгий Тохадзе (55 кг) завоевал золотую медаль по греко-римской борьбе на чемпионате мира среди юношей до 23 лет в столице Албании, который завершился 29 октября.Чемпионат мира по борьбе (вольной и греко-римской) среди спортсменов до 23 лет стартовал в Тиране 23 октября. В финальном противостоянии грузинский спортсмен победил казаха Ишхана Курбаева и принес сборной Грузии первую золотую медаль на турнире. В воскресенье Хвича Ананидзе (77 кг) завоевал бронзовую медаль чемпионата мира. А 28 октября Ромео Беридзе (60 кг) принес в копилку сборной серебряную медаль. Он был сильнее турецкого спортсмена Мерта Ильбарса – 3:1. Что касается выступлений вольников, то два грузинских борца Георгий Элбакидзе (70 кг) и Владимир Гамкрелидзе (79 кг) завоевали бронзовые медали по вольной борьбе в Тиране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тбилиси, албания
Сборная Грузии по борьбе завершила выступление на ЧМ U-23 золотой медалью
11:22 30.10.2023 (обновлено: 11:25 30.10.2023)
Георгий Тохадзе принес сборной Грузии первую золотую медаль
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Грузинский борец Георгий Тохадзе (55 кг) завоевал золотую медаль по греко-римской борьбе на чемпионате мира среди юношей до 23 лет в столице Албании, который завершился 29 октября.
Чемпионат мира по борьбе (вольной и греко-римской) среди спортсменов до 23 лет стартовал в Тиране 23 октября.
В финальном противостоянии грузинский спортсмен победил казаха Ишхана Курбаева и принес сборной Грузии первую золотую медаль на турнире.
В воскресенье Хвича Ананидзе (77 кг) завоевал бронзовую медаль чемпионата мира. А 28 октября Ромео Беридзе (60 кг) принес в копилку сборной серебряную медаль. Он был сильнее турецкого спортсмена Мерта Ильбарса – 3:1.
Что касается выступлений вольников, то два грузинских борца Георгий Элбакидзе (70 кг) и Владимир Гамкрелидзе (79 кг) завоевали бронзовые медали по вольной борьбе в Тиране.