https://sputnik-georgia.ru/20231030/sbornaya-gruzii-po-borbe-zavershila-vystuplenie-na-chm-u-23-zolotoy-medalyu-283773626.html

Сборная Грузии по борьбе завершила выступление на ЧМ U-23 золотой медалью

Сборная Грузии по борьбе завершила выступление на ЧМ U-23 золотой медалью

Георгий Тохадзе принес сборной Грузии первую золотую медаль 30.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-30T11:22+0400

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Грузинский борец Георгий Тохадзе (55 кг) завоевал золотую медаль по греко-римской борьбе на чемпионате мира среди юношей до 23 лет в столице Албании, который завершился 29 октября.Чемпионат мира по борьбе (вольной и греко-римской) среди спортсменов до 23 лет стартовал в Тиране 23 октября. В финальном противостоянии грузинский спортсмен победил казаха Ишхана Курбаева и принес сборной Грузии первую золотую медаль на турнире. В воскресенье Хвича Ананидзе (77 кг) завоевал бронзовую медаль чемпионата мира. А 28 октября Ромео Беридзе (60 кг) принес в копилку сборной серебряную медаль. Он был сильнее турецкого спортсмена Мерта Ильбарса – 3:1. Что касается выступлений вольников, то два грузинских борца Георгий Элбакидзе (70 кг) и Владимир Гамкрелидзе (79 кг) завоевали бронзовые медали по вольной борьбе в Тиране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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