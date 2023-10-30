https://sputnik-georgia.ru/20231030/skolko-razresheniy-na-stroitelstvo-vydano-v-gruzii--283795813.html
Сколько разрешений на строительство выдано в Грузии
Сколько разрешений на строительство выдано в Грузии
Согласно официальным задекларированным данным, в январе-сентябре 2023 года в Грузии было выдано 8 169 разрешений, что на 1,1% больше по сравнению с аналогичным... 30.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-30T20:12+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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Разрешения были выданы на строительство зданий и сооружений на территории 6 363,1 тыс. кв. м (что на 18% больше по сравнению с предыдущим годом). В Национальной службе статистики Грузии отмечают, что 73,5 процента разрешений приходится на четыре региона. В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете более подробную информацию о выданных разрешениях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфографика, инфографика
грузия, экономика, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфографика, инфографика
Сколько разрешений на строительство выдано в Грузии
Согласно официальным задекларированным данным, в январе-сентябре 2023 года в Грузии было выдано 8 169 разрешений, что на 1,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Разрешения были выданы на строительство зданий и сооружений на территории 6 363,1 тыс. кв. м (что на 18% больше по сравнению с предыдущим годом).
В Национальной службе статистики Грузии отмечают, что 73,5 процента разрешений приходится на четыре региона.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете более подробную информацию о выданных разрешениях.