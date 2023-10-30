Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20231030/skolko-razresheniy-na-stroitelstvo-vydano-v-gruzii--283795813.html
Сколько разрешений на строительство выдано в Грузии
Сколько разрешений на строительство выдано в Грузии
Согласно официальным задекларированным данным, в январе-сентябре 2023 года в Грузии было выдано 8 169 разрешений, что на 1,1% больше по сравнению с аналогичным... 30.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-30T20:12+0400
2023-10-30T20:12+0400
грузия
экономика
новости
национальная служба статистики грузии "сакстат"
инфографика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1e/283795416_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_33419b95f10e03cfd4b9a25aeecc9609.png
Разрешения были выданы на строительство зданий и сооружений на территории 6 363,1 тыс. кв. м (что на 18% больше по сравнению с предыдущим годом). В Национальной службе статистики Грузии отмечают, что 73,5 процента разрешений приходится на четыре региона. В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете более подробную информацию о выданных разрешениях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1e/283795416_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_76546943865c84a035f6f2ad77b84f99.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, экономика, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфографика, инфографика
грузия, экономика, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфографика, инфографика

Сколько разрешений на строительство выдано в Грузии

20:12 30.10.2023
Подписаться на
НовостиTelegram
Согласно официальным задекларированным данным, в январе-сентябре 2023 года в Грузии было выдано 8 169 разрешений, что на 1,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Сколько разрешений на строительство выдано в Грузии - инфографика - Sputnik Грузия
Разрешения были выданы на строительство зданий и сооружений на территории 6 363,1 тыс. кв. м (что на 18% больше по сравнению с предыдущим годом).
В Национальной службе статистики Грузии отмечают, что 73,5 процента разрешений приходится на четыре региона.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете более подробную информацию о выданных разрешениях.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0