https://sputnik-georgia.ru/20231030/stomatologicheskie-kliniki-v-gruzii-budut-kontrolirovat-strozhe-283795063.html

Стоматологические клиники в Грузии будут контролировать строже

Стоматологические клиники в Грузии будут контролировать строже

В Грузии работают порядка 2 тысяч стоматологических клиник 30.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-30T18:36+0400

2023-10-30T18:36+0400

2023-10-30T18:37+0400

грузия

новости

общество

зураб азарашвили

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Новые стандарты в стоматологических клиниках в Грузии будут задействованы с 1 января 2024 года, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили. Согласно новшеству, для стоматологических учреждений обновлены, уточнены и более детально расписаны критериb предотвращения инфекций, контроля, стерилизации, дезинфекции, управления медицинскими отходами.Ужесточаются как правила работы уже открывшихся стоматологических клиник, так и тех, которые собираются открыть медучреждения. Новые клиники, предоставляющие подобный сервис, смогут начать работу только в том случае, если будут удовлетворять этим требованиям.Есть два месяца до конца года для того, чтобы привести клиники в порядок, сказал министр.Агентство регулирования при Минздраве на месте проверит клиники по всем необходимым критериям – на соответствие инфраструктуры в медучреждении и квалификации медперсонала и т. д.Среди прочего правительство Грузии обяжет стоматологические клиники прививать своих сотрудников от гепатита В и раз в полгода проверять их на гепатит С, отметили в ведомстве. Главная цель новшества правительства Грузии – защита безопасности пациентов и обеспечение соответствующих современных стандартов. В Грузии в целом функционируют около 2 тысяч стоматологических клиник, сообщил министр. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, минздрав