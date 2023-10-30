https://sputnik-georgia.ru/20231030/stomatologicheskie-kliniki-v-gruzii-budut-kontrolirovat-strozhe-283795063.html
Стоматологические клиники в Грузии будут контролировать строже
Стоматологические клиники в Грузии будут контролировать строже
В Грузии работают порядка 2 тысяч стоматологических клиник 30.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-30T18:36+0400
2023-10-30T18:36+0400
2023-10-30T18:37+0400
грузия
новости
общество
зураб азарашвили
минздрав
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Новые стандарты в стоматологических клиниках в Грузии будут задействованы с 1 января 2024 года, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили. Согласно новшеству, для стоматологических учреждений обновлены, уточнены и более детально расписаны критериb предотвращения инфекций, контроля, стерилизации, дезинфекции, управления медицинскими отходами.Ужесточаются как правила работы уже открывшихся стоматологических клиник, так и тех, которые собираются открыть медучреждения. Новые клиники, предоставляющие подобный сервис, смогут начать работу только в том случае, если будут удовлетворять этим требованиям.Есть два месяца до конца года для того, чтобы привести клиники в порядок, сказал министр.Агентство регулирования при Минздраве на месте проверит клиники по всем необходимым критериям – на соответствие инфраструктуры в медучреждении и квалификации медперсонала и т. д.Среди прочего правительство Грузии обяжет стоматологические клиники прививать своих сотрудников от гепатита В и раз в полгода проверять их на гепатит С, отметили в ведомстве. Главная цель новшества правительства Грузии – защита безопасности пациентов и обеспечение соответствующих современных стандартов. В Грузии в целом функционируют около 2 тысяч стоматологических клиник, сообщил министр. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, минздрав
грузия, новости, общество, зураб азарашвили, минздрав
Стоматологические клиники в Грузии будут контролировать строже
18:36 30.10.2023 (обновлено: 18:37 30.10.2023)
В Грузии работают порядка 2 тысяч стоматологических клиник
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Новые стандарты в стоматологических клиниках в Грузии будут задействованы с 1 января 2024 года, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили.
Согласно новшеству, для стоматологических учреждений обновлены, уточнены и более детально расписаны критериb предотвращения инфекций, контроля, стерилизации, дезинфекции, управления медицинскими отходами.
"Клиникам придется проводить различные мероприятия, связанные с инфекционным контролем, поскольку пришедший туда пациент должен быть максимально защищен, и мы полноценно предложим ему высококачественные услуги", – заявил Азарашвили.
Ужесточаются как правила работы уже открывшихся стоматологических клиник, так и тех, которые собираются открыть медучреждения. Новые клиники, предоставляющие подобный сервис, смогут начать работу только в том случае, если будут удовлетворять этим требованиям.
Есть два месяца до конца года для того, чтобы привести клиники в порядок, сказал министр.
"В разумные сроки те, кто не может соответствовать элементарным стандартам, я думаю, не должны продолжить работу", – отметил министр.
Агентство регулирования при Минздраве на месте проверит клиники по всем необходимым критериям – на соответствие инфраструктуры в медучреждении и квалификации медперсонала и т. д.
Среди прочего правительство Грузии обяжет стоматологические клиники прививать своих сотрудников от гепатита В и раз в полгода проверять их на гепатит С, отметили в ведомстве. Главная цель новшества правительства Грузии – защита безопасности пациентов и обеспечение соответствующих современных стандартов.
В Грузии в целом функционируют около 2 тысяч стоматологических клиник, сообщил министр.